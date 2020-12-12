Дзеркальна дата 12.12.2020 обіцяє цим знакам Зодіаку фатальні зміни

Гороскоп на дзеркальну дату 12.12.2020 обіцяє відразу чотирьом знакам Зодіаку ряд серйозних неприємностей. Для деяких з них цей день з особливою енергетикою стане по-справжньому фатальним і вирішальним.

Так, астрологи вважають, що поберегтися в дзеркальну дату 12 грудня слід Тельцю, Леву, Скорпіону і Козерогові. Які небезпеки підстерігають їх у цей день - читайте в нашому матеріалі. Про це пише supercook.

Телець

Сьогодні Тельцю потрібно бути вкрай обережним і стриманим у фінансових справах. Існує ймовірність емоційних зривів, і, якщо вам треба звертатися в різні організації і державні інстанції, зберігайте спокій. Гнучкість допоможе вам вирішити різного роду конфлікти. Від експериментів і нових підходів слід утриматися і діяти перевіреними способами.

Лев

Леву не варто квапити події, оскільки він може зробити фатальну помилку у сфері професійної діяльності або ж в особистому житті. Ваша самовпевненість і довірливість можуть призвести до фінансових втрат або ж великого скандалу. Значна ймовірність проблем з начальством, можливо, вам навіть доведеться шукати іншу роботу.

Скорпіон

12 грудня стане вкрай несприятливим днем для Скорпіона. Він буде загрожувати катастрофами, травмами, а також втратами. Вам слід відмовитися від операцій, ризикованих починань, судових справ, поїздок. Допоможе уникнути неприємностей лише ваша розважливість. Адже, зневажаючи небезпеку, ви не можете оцінити їх по достоїнству. У відношенні до коханого постарайтеся змінити зовнішню холодність на прояв любові.

Козеріг

Поганий день для початку нових справ, планування, сімейних і інтимних стосунків. Життєвий потенціал знаходиться на низькому рівні. Швидше за все всі починання будуть приречені на провал, що може призвести до фінансових втрат або до втрати престижу. Вірогідні нервові розлади, дратівливість, різкі зміни настрою. Велика ймовірність проблем зі здоров'ям.

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