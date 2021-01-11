Всі бажання збудуться з точністю навпаки: що заборонено робити 11 січня, всі традиції дня

11 січня в Україні традиційно згадують про 14000 немовлят-мучеників, від Ірода у Віфлеємі вбитих, який в народі також називають Страшним днем. Ще 11 січня – День Йосипа Обручника, обрученого чоловіка Пресвятої Богородиці. У світі сьогодні відзначається Міжнародний день "дякую", коли висловлюють вдячність близьким, колегам і знайомим. Яких дотримуються традицій в цей день, а також що сьогодні заборонено робити – читайте в нашій статті.

Йосип Обручник, згідно з євангельським оповіданням, по прямій лінії походив з роду Давида-царя, але знаходився в бідності та, проживаючи в глухому містечку Назареті, займався теслярством.

Після смерті першої дружини Йосип вже в похилому віці одружився з Дівою Марією, Матір'ю Ісуса. Згідно з Євангелієм від Матвія, після їх заручин, "перш ніж вони поєднувалися", Йосип дізнався, що Вона вагітна і бажав "таємно відпустити Її". Після цього архангел Гавриїл з'явився в сні Йосипу і заспокоїв його, сказавши: "не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачате в Ній є від Духа Святого; народить Сина, і даси Йому ім'я Ісус, бо Він спасе людей Своїх від гріхів їх".

Традиції цього дня

В пам'ять про немовлят, бездушно убитих Іродом, у цей день прийнято було особливо ретельно охороняти дітей: для них влаштовували посиденьки зі страшними історіями та жартівливими іграми – під пильним наглядом батьків.

Також у цей день прийнято було молитися про здоров'я і безпеку дітей. Зокрема, молитви звертали й до Йосифа Обручника.

У дворі Страшний день старалися запалити багаття: за повір'ям, у ньому згорять всі печалі і смуток.

Що заборонено робити 11 січня

За народними повір'ями, 11 січня не можна виходити з дому після заходу сонця, інакше чекати біди.

Якщо у цей день загадувати бажання, вони збудуться, але навпаки, тому краще ні про що не мріяти сьогодні.

Також в цей день не рекомендується стригти волосся, інакше не буде в родині грошей цілий рік.

Прикмети дня

північний вітер, а хмар немає – до морозів;

погода тепла – до теплої й ранньої весни;

заметіль – липень буде похмурим;

зірки вночі видно, низько пливуть хмари вдень – до морозів;

сніг великими пластівцями летить і/або ліс шумить – до потепління.

У цей день іменини святкують Варвара, Веніамін, Ганна, Георгій, Єгор, Лаврентій, Макар, Марк, Наталія і Юрій.

Нагадаємо, що раніше Наталія Діденко дала прогноз погоди до кінця свят, аж до Хрещення 19 січня.

До цього ми публікували православний календар на січень 2021 з повним списком свят.