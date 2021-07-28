Дружина Андрія Джеджули шокувала розповіддю про чоловіка: бив, плював в обличчя і підсипав наркотики

На самому початку відносин Джеджула був дуже уважний до неї, говорив багато компліментів. Менш ніж через пів року відносин шоумен вирішив зробити своїй коханій пропозицію руки і серця.

При цьому вже через два місяці після весілля він вперше вдарив її. Це сталося в авто після однієї вечірки, на якій Джеджула спілкувався з якоюсь дівчиною.

"Я запитала, що це була за дівчина, а він: "А що за питання? Що, ревнуєш? Ти що таке питаєш?" І тут мені відразу удар в обличчя з правої руки, я так раз і в скло головою, а тут відразу в іншу сторону. Я починаю плакати і кажу: "За що?". Він тверезий був. Це найжахливіше, що людина може таке робити тверезим", - згадала Юля.

Після цього, він вдарив дружину головою об стіну. Юлія розповіла, що чоловік її дуже сильно ревнував і навіть забороняв вітатися з друзями і змусив відписатися в фотоблогів від сторінок всіх чоловіків.

Вона також зізналася, що Джеджула їй підмішували наркотики в каву.

"Він мені в каву наркоту підкидав і спостерігав, як я на біговій доріжці займаюся. Він сказав мені потім", - заявила Леус.

Юлія докладно розповіла про знущання, після яких вона потрапила в лікарню, коли була вагітна на великому терміні. Вони посварилися і Джеджула плював їй в обличчя. При цьому у квартирі були камери, на які ведучий все знімав.

"Від камери своєї, яка висить, він відходив, коли він мені в обличчя харкав. Він мене тоді штовхнув в стінку сильно, а перед цим він мене в скло кидав вагітну. І знімав. У мене тоді емоції, я стояла у вази, я взяла і штовхнула її, і вона впала і розбилася, а це була його ваза. Він підходить, а поруч стояла моя ваза, яку мені брат подарував. підходить, бере цю вазу і розбиває. і потім бере мене за волосся і мене в це ж скло кидає", - розповіла зі сльозами на очах Юлія.

Вона заявила, що тоді чоловік все знімав на відео, і не подав їй навіть руки, а тільки єхидно сміявся. Після цього випадку їй стало погано, і вона поїхала в лікарню.

Дружина Андрія Джеджули розповіла про знущання чоловіка (відео: YouTube)