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Журналісти показали шикарний будинок Лободи під Києвом: коштує 12 мільйонів

Автор: Людмила Жукова

Українська співачка Світлана Лобода живе на дві країни. Велику кількість часу вона проводить в Росії, але і про Україну не забуває. Так, зірка придбала під Києвом шикарний будинок, але записала його на маму.

Про це повідомляють журналісти програми "Викриття".

Особняк знаходиться не в дуже престижному районі. Це не Конча-Заспа, а селище Гореничі на Житомирській трасі. Тут немає шикарних розваг, а тільки сосновий ліс і дачні будиночки.

Будинок Лободи теж знаходиться між сосен, в ньому три поверхи, є басейн. Зірка постійно на гастролях і житло пустує. За допомогою дрона журналісти побачили, що будиночок оформлений в італійському стилі і розділений на два крила. Цілодобово нерухомість знаходиться під наглядом. Над озелененням території попрацював ландшафтний дизайнер.

В інтер'єрі переважають світлі відтінки з доповненням золотого кольору. Вітальню прикрашає велика люстра і портрет знаменитості, який розмістився на одній зі стін.

На другому поверсі обладнана гардеробна, де зберігаються старі сценічні костюми зірки. Також у дворі є басейн, простора альтанка і скляна тераса.

Лобода купила будинок в Гореничах

Лобода купила будинок в Київській області

Як ми писали раніше, в мережі показали шикарну нерухомість Вакарчука.

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