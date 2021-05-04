Журналісти показали шикарний будинок Лободи під Києвом: коштує 12 мільйонів

Особняк знаходиться не в дуже престижному районі. Це не Конча-Заспа, а селище Гореничі на Житомирській трасі. Тут немає шикарних розваг, а тільки сосновий ліс і дачні будиночки.

Будинок Лободи теж знаходиться між сосен, в ньому три поверхи, є басейн. Зірка постійно на гастролях і житло пустує. За допомогою дрона журналісти побачили, що будиночок оформлений в італійському стилі і розділений на два крила. Цілодобово нерухомість знаходиться під наглядом. Над озелененням території попрацював ландшафтний дизайнер.

В інтер'єрі переважають світлі відтінки з доповненням золотого кольору. Вітальню прикрашає велика люстра і портрет знаменитості, який розмістився на одній зі стін.

На другому поверсі обладнана гардеробна, де зберігаються старі сценічні костюми зірки. Також у дворі є басейн, простора альтанка і скляна тераса.

Лобода купила будинок в Гореничах

Лобода купила будинок в Київській області