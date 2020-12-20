Зимове сонцестояння 2020: що суворо заборонено робити в цей період

Зимове сонцестояння – астрономічна подія, при якій Сонце опівдні знаходиться на мінімальній висоті над горизонтом. В Північній півкулі Землі спостерігається найкоротший світловий день. У 2020 році він випаде на 21 грудня і відбудеться о 12:02 за київським часом. В цей день сонце знаходитиметься на найбільш віддаленій відстані до екватора Землі. Саме тому наші предки вважали день зимового сонцестояння перемогою світла над темрявою. Люди влаштовували свята і торжества. Що було заборонено робити в період зимового сонцестояння, а також які з ним пов'язані прикмети та традиції – читайте нижче.
У слов'ян в день зимового сонцестояння святкувалося народне свято Коляда. Наші предки в цей день традиційно розпалювали велике вогнище, яке повинно було допомогти народитися новому Сонцю. Вважалося, що чим веселіше пройде свято, тим яскравіше бог нового Сонця висвітлить життя його шанувальників. Також в цей день близькі робили один одному подарунки, йшли колядувати, водили хороводи, змагалися в силі.
Предки вірили, що в день зимового сонцестояння з'являються злі духи, щоб підживитись живою енергією, тому розвішували по дому ялинові гілки. Вважалося, що їх різкий запах відлякує небажаних гостей. Люди вірили, що бажання може здійснитися, якщо його написати на папірці та спалити в день зимового сонцестояння. Також предки клали монети напроти дзеркала, щоб покращити свій фінансовий стан, а для того, щоб привернути удачу в будинок, вранці ставили склянку з водою, а ввечері випивали.
По тому, яким був день зимового сонцестояння, визначали, яким буде врожай наступного року. Якщо на деревах є іній, значить, буде багатий врожай.
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