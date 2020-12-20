Зимнее солнцестояние 2020: что строго запрещено делать в этот период

Зимнее солнцестояние – астрономическое событие, при котором Солнце в полдень находится на минимальной высоте над горизонтом. В Северном полушарии Земли наблюдается самый короткий световой день. В 2020 году он выпадет на 21 декабря и произойдет в 12:02 по киевскому времени. В этот день солнце будет находиться на самом удаленном расстоянии по отношению к экватору Земли. Именно поэтому наши предки считали день зимнего солнцестояния победой света над тьмой. Люди устраивали праздники и торжества. Что было запрещено делать в период зимнего солнцестояния, а также какие с ним связаны приметы и традиции – читайте ниже.
У славян в день зимнего солнцестояния отмечался народный праздник Коляда. Наши предки в этот день традиционно разжигали большой костер, который должен был помочь родиться новому Солнцу. Считалось, что чем веселее пройдет праздник, тем ярче бог нового Солнца осветит жизни его почитателей. Также в этот день близкие делали друг другу подарки, шли колядовать, водили хороводы, соревновались в силе.
Предки верили, что в день зимнего солнцестояния появляются злые духи, чтобы подпитаться живой энергией, поэтому развешивали по дому еловые ветки. Считалось, что их резкий запах отпугнет нежеланных гостей. Люди верили, что желание может исполниться, если его написать на бумажке и сжечь в день зимнего солнцестояния. Также предки клали монеты напротив зеркала, чтобы улучшить свое финансовое состояние, а для того, чтобы привлечь удачу в дом, утром ставили стакан с водой, а вечером выпивали.
По тому, каким был день зимнего солнцестояния, определяли, каким будет урожай в следующем году. Если на деревьях есть иней, значит, будет богатый урожай.
Ранее мы рассказывали, что обязательно нужно сделать в новый астрономический год.
До этого сообщалось, что астролог предупредила о главном событии декабря, которое перевернет нашу жизнь.