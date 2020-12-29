На ці знаки Зодіаку обрушиться удача з початку 2021 року: Глоба назвав чотирьох везунчиків

Гороскоп на перехідний тиждень, що почався зараз і закінчиться 3 січня 2021 року розповість про знаки Зодіаку, яким цей особливий період принесе масу приємних сюрпризів, удачі та гарного настрою.

Відомий астролог Павло Глоба склав прогноз на поточний тиждень, назвавши чотирьох щасливчиків, які почнуть рік металевого Бика неймовірно успішно, пише slovofraza.com.

Овен

Павло Глоба вважає, що новий рік почнеться для Овна з позитивної ноти, що дуже важливо. А щоб підсилити успіх, наприкінці 2020-го слід зробити генеральне прибирання за правилами фен-шуй, позбувшись старих речей. Астролог радить більше допомагати другій половинці, частіше бувати поруч і надавати психологічну підтримку, тоді у вашому домі оселиться любов і взаєморозуміння. Останні дні грудня можуть бути несприятливими для роботи - не сперечайтеся з начальством 30 і 31 грудня.

Терези

Для Терезів початок року готує великі успіхи на будь-якому терені. Для багатьох представників знаку зірки і планети встануть у дуже сприятливе становище. Головне - пам'ятайте про баланс. Не лінуйтеся, але і не перевантажуйте себе справами. Для стосунків і шлюбу буде найкраще вирушити на пошуки пригод - поїдьте куди-небудь або виберіть неординарний відпочинок в січні.

Козеріг

Козерогам величезний успіх обіцяє самий кінець тижня, тобто на початку 2021 року. В суботу та неділю нічні світила будуть максимально позитивними і гармонійними. Але в цілому на тижні варто бути обережніше з висловлюваннями на адресу другої половинки. Криво сказане слово може привести до сварок у родині, особливо на початку тижня. Ще астролог радить не перевтомлюватися на роботі.

Риби

Для Риб вже починаючи з 29 числа все кардинально зміниться. Вони зможуть завершити важливі справи і налаштуватися на потрібний лад. Астролог радить представникам даного Знаку якомога більше часу присвячувати недоробленим проектів і прислухатися до порад близьких, колег та друзів. Це буде дуже яскравий тиждень, тому новий рік Рибам точно запам'ятається, в тому числі і в амурній сфері.

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