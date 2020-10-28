Ці знаки Зодіаку закрутять пристрасний роман у листопаді

Гороскоп на листопад 2020 року підкаже, які знаки Зодіаку поринуть у вир з головою в справи сердечні. Пристрасний роман, ревнощі, еротичні мрії - те, що зірки обіцяють цим шести знакам.

Астрологи розповіли, хто зможе отримати новий досвід у сфері кохання в листопаді. Про це пише slovofraza.

Овен

Овен буде сильним, рішучим, войовничим. З вами буде складно зав'язувати і розвивати відносини, адже ви не захочете погоджувати з партнером свої дії, рахуватися з ним. При цьому кипуча енергія Овна приверне до вас ту людину, яка зацікавлена у сильному і пристрасному партнері. У компанії такої людини Овен зможе розслабитися, відпочити і набратися сил.

Телець

Тельцю зовсім не завадить трохи струснути своє життя. Пристрасний партнер - саме те, що для цього потрібно. Але вам може захотітися хоча б трохи особистого простору, а партнер буде претендувати на весь їхній час, ревнувати і душити пристрастями. Якщо упустити ці моменти, з особистим життям у Тельця буде відмінно.

Близнюки

Якщо ви шукаєте серйозних стосунків, а готові задовольнитися романтичними пригодами та зустрічами без зобов'язань, то вам пощастить у листопаді. Але відносини можуть стати глибокими, пристрасними і одночасно нетерпимими, коли людина готова померти заради любові. Якщо так станеться, Близнюки будуть тиранити партнера і готові мстити йому до останнього, якщо той у чомусь завинив.

Рак

Якщо не замахуватися на серйозні стосунки, то цікавий, пристрасний, фатальний роман складеться у Рака. Ви зможете відпустити на волю емоції, що для вас дуже і дуже корисно. Але Раку потрібно весь час пам'ятати, що роман - це просто пригода, спосіб урізноманітнити життя, а не частина цього життя.

Терези

Терези в листопаді будуть світитися любов'ю. Але ви можете бути егоїстичні, адже стан власної закоханості стане важливіше почуттів партнера. Вам буде важливо отримувати компліменти, ловити захоплені погляди, знати, що вас люблять. Терези будуть намагатися добре виглядати, поводитися мило і зачаровувати людей.

Скорпіон

Скорпіон буде захоплювати заворожливою, магічною сексуальністю. Ваше життя все буде складатися з пристрастей. І от якщо яким знакам і було б погано в цьому вирі емоцій, то Скорпіон буде почувати себе чудово. Ви оглушите партнера пристрастю, ревнощами, інтригами. Будете відбиватися від шанувальників і цілком насолоджуватися всім цим.

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