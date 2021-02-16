Нікітюк дала помацати груди зірковій подрузі і оголосила про зміну професії: вперше за три роки

Леся Нікітюк взяла тайм-аут у роботі і пообіцяла шанувальників, що зосередитися на нових сферах та проектах. Вона встигла влаштувати зимовий відпочинок на Мальдівах. Правда, не обійшлося без розчарувань . Теледіва гостює у батьків у Хмельницькому і не дає занудьгувати своїм підписникам в соцмережі. Так, Леся здивувала несподіваним хистом і зізналася, ким хотіла стати в дитинстві.

На сторінці в Instagram показала свій домашній саморобний яскравий манікюр і зізналася, що колись мріяла стати майстром з манікюру.

Леся зробила фото своєї руки з яскраво нафарбованими нігтиками і заявила, що у неї є план Б на випадок проблем на ТБ.

"В житті завжди потрібно мати план Б. Якщо ТБ в Україні залишилось максимум 5 років, то Майстер з манікюру Леся Іванівна чекає на вас. Зразу кажу - манікюр буде дуже дорогий. Як вам? У вас є план Б?" - поцікавилася вона у шанувальників.

Леся Нікітюк показала саморобний манікюр (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Леся також похвалилася своєю майстерністю, розповівши, як раніше робила сама собі манікюр. І звернулася до власників салонів краси.

"Я згадала, як колись хотіла стати майстром манікюру. Я дістала свою косметичку, пішла і купила собі купу лаків і зробила манікюр вперше за три роки. Саме три роки я ходжу в салони на манікюр. А до цього робила манікюр сама. Шановні власники салонів! Чекайте Лесю Іванівну на роботу. Це буде дуже дорого, але це буде зірковий манікюр!" - запевнила Леся.

Крім того, не обійшлося і без фірмового гумору ведучої. Так, вона пообіцяла шанувальникам захоплюючий сторіз-серіал і навіть поділилася «заставкою». На фото Леся в ажурних колготках і міні дозволила помацати свої груди подрузі Славі Камінській.

Леся потішила фото зі Славою з Неангелів (фото: instagram.com/lesia_nikituk)