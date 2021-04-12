Зірка фільму "Один вдома" Маколей Калкін вперше став батьком

Дакота Сонг Калкін, народився о 13:10 в Лос-Анджелесі, вагою 6 фунтів 14 унцій (приблизно 3,11 кг). Хлопчик з'явився на світ здоровим.

"Ми дуже щасливі", - заявила пара.

Варто зазначити, 40-річний Маколей Калкін і 33-річна Бренда Сонг познайомилися кілька років тому на зйомках фільму в Таїланді, в якому розповідається зворушлива історія про дружбу.

Вони разом переїхали в чарівний будинок, в якому Бренда пече хліб. При цьому жінка почала пекти хліб задовго до початку пандемії. Вдома у пари є домашні тварини, а саме три кішки, кілька рибок, собака породи Сіба-іну і папуга.