Зірка фільмів для дорослих волонтерить у Києві: фото з барикад

Сьогодні усі українці згуртувалися, щоб захистити нашу країну від росіян, які вбивають мирне населення у Харкові, Маріуполі, Ірпені, Чернігові та інших містах. І кожен з нас робить все, що у його силах для захисту рідної землі.
Зірки теж активно долучаються до спротиву окупантам. У тому числі, й актриси фільмів для дорослих. Хтось допомагає грішми, а хтось навіть кинув своє основне ремесло і став волонтером. Як от, наприклад, Lisa Dawn.
Lisa Dawn (фото: twitter.com/MetModels)
Модель і актриса Lisa Dawn з перших днів вторгнення Росії в Україну пішла у волонтери.
Разом з тим у своїх соціальних мережах 24-річна дівчина закликає своїх шанувальників з різних куточків світу допомагати волонтерам і ЗСУ фінансами.
"В Україні йде війна, я допомагаю армії: збираю гроші на їжу, воду, сигарети, ліки", - написала у Twitter актриса 27 лютого, показавши фото з барикад.
Lisa Dawn у Києві (фото: twitter.com/lisa__dawn_)
Вже наступного дня порномодель показала результат своєї волонтерської діяльності.
"Сьогодні купили продукти для армії, які передали хлопцям. Це фото для тих, хто не вірить, що я дійсно збираю гроші на армію", - написала Lisa Dawn.
Lisa Dawn волонтерить у Києві (фото: twitter.com/lisa__dawn_)
Зауважимо, що всі ці фото не є піар-акцією. Бо й сьогодні актриса знаходиться у Києві і увесь час допомагає бійцям тероборони і ЗСУ всім, чим може.
Додамо, що не лише Lisa Dawn допомагає українським бійцям і волонтерам.
Її колега - актриса фільмів "з полуничкою" Josephine Jackson, яка народилася у Львові, - теж у своїх соціальних мережах привертає увагу світу до війни в Україні.
Josephine Jackson (фото: instagram.com/ta.sama.actorka)
Також вона збирає кошти на підтримку Збройних Сил України.
"Україна бореться за свою свободу і незалежність! Підтримайте ЗСУ", - написала дівчина.
У своїх соціальних мережах десяткам тисяч підписників висвітлюють злочини Росії проти українського народу також Stefani, Emily Poker, Milena Angel та інші зірки індустрії, багато з яких живуть або народилися в Україні.
Нагадаємо, ведучий Орла і Решки Євген Синельников розповів про жахи блокади під Києвом.
Раніше Тіна Кароль у Варшаві розповіла, як її батьки тікали зі столиці України.