Зірка фільмів для дорослих волонтерить у Києві: фото з барикад

Lisa Dawn (фото: twitter.com/MetModels)

Модель і актриса Lisa Dawn з перших днів вторгнення Росії в Україну пішла у волонтери.

Разом з тим у своїх соціальних мережах 24-річна дівчина закликає своїх шанувальників з різних куточків світу допомагати волонтерам і ЗСУ фінансами.

"В Україні йде війна, я допомагаю армії: збираю гроші на їжу, воду, сигарети, ліки", - написала у Twitter актриса 27 лютого, показавши фото з барикад.

Lisa Dawn у Києві (фото: twitter.com/lisa__dawn_)

Вже наступного дня порномодель показала результат своєї волонтерської діяльності.

"Сьогодні купили продукти для армії, які передали хлопцям. Це фото для тих, хто не вірить, що я дійсно збираю гроші на армію", - написала Lisa Dawn.

Lisa Dawn волонтерить у Києві (фото: twitter.com/lisa__dawn_)

Зауважимо, що всі ці фото не є піар-акцією. Бо й сьогодні актриса знаходиться у Києві і увесь час допомагає бійцям тероборони і ЗСУ всім, чим може.

Додамо, що не лише Lisa Dawn допомагає українським бійцям і волонтерам.

Її колега - актриса фільмів "з полуничкою" Josephine Jackson, яка народилася у Львові, - теж у своїх соціальних мережах привертає увагу світу до війни в Україні.

Josephine Jackson (фото: instagram.com/ta.sama.actorka)

Також вона збирає кошти на підтримку Збройних Сил України.

"Україна бореться за свою свободу і незалежність! Підтримайте ЗСУ", - написала дівчина.

У своїх соціальних мережах десяткам тисяч підписників висвітлюють злочини Росії проти українського народу також Stefani, Emily Poker, Milena Angel та інші зірки індустрії, багато з яких живуть або народилися в Україні.