Зірка серіалу "Папік" стала заслуженою артисткою України

Дар'я Петрожицька отримала звання заслуженої артистки України. Президент України Володимир Зеленський роздав нагороди українським акторам за значний особистий внесок у розвиток кіномистецтва на честь Дня українського кіно, який відзначають 11 вересня.
Про це повідомляється на сайті президента України.
30-річна зірка серіалу "Папік" отримала звання "Заслужений артист України" разом з Ольгою Сумською (Орден княгині Ольги 3 ступеня), Юрієм Горбунрвим (орден "За заслуги" 3 ступеня), Станіславом Бокланом (орден "За заслуги" 3 ступеня).
Дар'я Петрожицька - українська актриса і співачка, а також фіналістка "Голос країни" (2020). Минулого року Дарина також брала участь у телевізійному шоу "Танці з зірками".
Дівчина здобула популярність після ролі Лізи в серіалі "Папік", в якому також знімався відомий український актор Станіслав Боклан.
У серіалі розповідається про пенсіонера Олександра, якому набридли сірі будні дні. Він вирішив привести себе в порядок, і труснути старовиною перед смертю. Він пішов гуляти київськими клубами, де і познайомився з дівчиною Лізою.
Нагадаємо, Дар'я Петрожицька зробила визнання про втрату дитини і відверто розповіла, як пережила особисту трагедію.
Раніше Дар'я Петрожицька вперше показала свого нового хлопця.