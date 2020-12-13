Зірки приготували неймовірні сюрпризи: гороскоп для всіх знаків Зодіаку від Павла Глоби

У гороскопі на грудень 2020 Павло Глоба попереджав багатьох знаків Зодіаку про те, що будуть дні, коли удача від них відвернеться. А настануть і такі дні, коли вкрай вдалий збіг обставин піднесе різним представникам Зодіакального кола великі фінансові вигоди, а також просування по кар'єрних сходах і несподівані знайомства, з яких можуть вирости справжні почуття. В цей день, 13 грудня, найуспішнішими знаками Зодіаку стануть Овни, Леви, Діви, Терезів, Стрільці та Козероги.

Астролог попереджає, що успіх можна злякати, занадто сильно виявляючи бажання володіти подарунками долі. З легкістю приймайте рішення і не бійтеся відмовитися від чого-небудь. Якщо закриються одні двері - відкриються нові. Про це йдеться в астрологічному прогнозі, опублікованому на порталі SlovoFraza.

Овен

Цей день викличе у представників знаку посилене бажання до активного життя. Похід у спортзал або на каток неодмінно принесе задоволення.

Телець

Неділя буде позитивно впливати на Тельців. Сьогодні легко буде відчути підтримку інших і впевненість у своїх діях. Можливі цікаві зустрічі, які будуть мати вагомі плоди.

Близнюки

Надто високий темп життя може призвести до втоми й ослаблення. Ймовірно, ваш організм буде намагатися захистити себе від надмірного навантаження. Спробуйте збалансувати свою енергію.

Рак

Не відкладайте важливі справи на потім, адже вони будуть накопичуватися й обтяжувати вас у найменш підходящий момент. Навіть, якщо втомилися, будьте терплячі. Напружений період скоро пройде.

Лев

Сьогодні Левам буде легко випромінювати любов і привертати до себе людей. Щастя вам знадобиться в любовних справах, але не зловживайте своїм становищем. Не грайте з чужими почуттями.

Діва

Сьогодні ви обов'язково зможете зробити щось чудове. Це буде день, повний радості й пробудження. Всі питання вдасться вирішити згідно з вашим планом. Дозвольте собі приймати похвалу за зроблене.

Ваги

Чекайте нових можливостей, які з'являться перед вами. Ви легко подолаєте будь-які труднощі. Схоже, удача повертається до вас разом зі щасливими змінами.

Скорпіон

Вас можуть огорнути спогади з минулого. Ви будете шукати ситуації й компанії людей, серед яких будете почувати себе в безпеці. Ймовірно, ви зустрінете старих друзів або партнера.

Стрілець

Неділя може принести вам великі можливості та шанс отримати справжнє задоволення. Справи з фінансами будуть вдаватися як не можна краще.

Козеріг

Будьте готові до творчих ідей і пам'ятайте, що кожна річ, яку ви розпочали, має шанси на успіх. До речі, для його досягнення варто докладати сили.

Водолій

13 грудня видасться вдалим днем для збору додаткових коштів на втілення своєї мрії. Ви зміцните свої наміри й знайдете чудові можливості, які допоможуть вам втілити найзаповітніше.

Риби

Неділю буде активною на любовну енергію. Попри це є шанси, що втілити свої бажання в плани не вдасться. Щоб не залишитися розчарованим, постарайтеся з розумінням ставитися до рішень інших.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астролог назвала знаки Зодіаку, для яких 2021 році стане білою смугою.

А також розповідали про те, які знаки Зодіаку зможуть виправити своє матеріальне становище в грудні.