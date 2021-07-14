Анастасія Приходько годує сина грудьми на зйомках ТБ-шоу: "фоточка - вогонь!"

Українська співачка і багатодітна мама Анастасія Приходько, яка стала зірковим суддею шоу "Співають всі!", змушена годувати 3-місячного сина грудьми прямо під час зйомок проєкту каналу "Україна".

Фото, на якому співачка в образі чарівниці Малефісенти тримає на руках дитину, Приходько показала у своєму Instagram . Знімок, до слова, зробив чоловік зірки.

"Хотіла по-особливому зробити підпис до фото, а потім мені здалося, що і так все зрозуміло... Чи у вас є варіанти, як можна описати фотографію? Це я в образі Малефісенти у перервах між зйомками шоу "Співають всі!" годую Луку", - написала під фото Анастасія.

Фото: Анастасія Приходько годує дитину на зйомках шоу "Співають всі!" (instagram.com/prykhodko_official)

Зворушливий пост артистки прокоментували Королева ночі Оля Полякова, співачка СолоХа, популярний блогер Олег Машуковський, колеги по цеху, а також тисячі інших українців.

Так би підписав: "робота роботою, а обід за розкладом"

Мама в будь-якому образі залишається мамою

Як це мило, ви чудові! Я свого синочка теж годувала всюди, дуже зручно

Це гарно!

Фоточка - вогонь!

Все як у справжньому фільмі. З Джолі в кадрі була її дитина, адже інші починали плакати

Як мило!

Це любов і краса в чистому вигляді!

Фото: Анастасія Приходько (instagram.com/prykhodko_official)