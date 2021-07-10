"Співають всі": стали відомі нові імена зіркових суддів (фото)

Вирішувати долі учасників будуть аж 100 зірок. Нещодавно стали відомі імена перших суддів . І ось зараз організатори назвали наступну десятку зіркового журі.

Друга десятка суддів

Популярний артист і саундпродюсер Артем Пивоваров зізнається - для нього участь у вокальному шоу - це можливість відкрити нові таланти, які мають всі шанси стати учасниками його проєктів.

"Я дуже заінтригований і натхненний. Для мене це можливість розкрити нові грані свого продюсерського начала, оскільки я працюю не тільки з топовими, але і з молодими артистами. Якщо пощастить і "зійдуться зірки", хто знає, можливо, я знайду артиста, з яким мені захочеться попрацювати над його першим матеріалом і альбомом після проєкту. Як я вже неодноразово говорив у своїх інтерв'ю, ми з командою плануємо в майбутньому розширювати горизонти нашого продакшну і шукаємо таланти", - поділився Артем.

Фото: Артем Пивоваров (прес-служба каналу "Україна")

Не виключає творчих колаборацій з артистами і зірка українського шоу-бізнесу, співачка і акторка GROSU.

"Мені було б дуже цікаво зайнятись продюсуванням і у мене є кілька проєктів у голові. Це абсолютно протилежні мені проєкти", - каже вона.

Фото: Аліна Гросу (прес-служба каналу "Україна")

Але кожен учасник повинен не просто отримати шанс вийти на велику сцену, а й зачепити іменитих людей, а це зробити досить непросто, адже у кожного є свої погляди на творчість - і це найцікавіше!

"Насамперед я звертатиму увагу на те, як людина виконує пісню, чи відчуває та розуміє вона те, про що співає! Так, я дуже сувора у цьому плані, пісня - це не просто три хвилини, кожна пісня - це історія, і вставати просто так я не буду", - каже співачка, учасниця гіпершоу "Маска" Анастасія Приходько.

Фото: Настя Приходько (прес-служба каналу "Україна")

А от співачка LILU може стати тим самим "добрим поліцейським" для учасників. Артистка зізнається - їй складно не надати підтримку талановитим людям, а інколи вона навіть готова підтримати учасників за сміливість з'явитись перед великою "сотнею".

Фото: LILU (прес-служба каналу "Україна")

За останні кілька років співачка, блогер і акторка Анна Трінчер неодноразово і брала участь, і була у складі журі на різних вокальних конкурсах, особливо дитячих і підліткових. Тому насамперед розглядатиме людину, яка виходить на сцену, як артиста.

"Вона має бути мегахаризматичною, вміти прикувати до себе увагу, одягатись і рухатись так, щоб передати драматургію і настрій пісні. У наших учасників завдання непросте - включити в цю емоцію цілих 100 музичних експертів, передати закладений сенс, здивувати нас. Але артист стає живим саме тоді, коли весь зал і всі люди, які його слухають, максимально вникають і співпереживають разом із ним", - коментує артистка.

Фото: Анна Трінчер (прес-служба каналу "Україна")

Відомий співак Ivan NAVI запевняє - не кожен артист здатний його зачепити, тому головне, на що він звертатиме увагу - харизма.

"Вона може бути природньою, але також її можна доопрацьовувати. Адже кожна людина від народження по-своєму харизматична - хтось більше, хтось менше. І на це впливають різні чинники", - говорить він.

Фото: Ivan NAVI (прес-служба каналу "Україна")

Для співака, продюсера і кліпмейкера KISHE не менш важлива віддача артиста, його талант і чесність. А ось найскладнішим завданням артист вважає обрати переможця із кращих. Але справжнім професіоналам, які зібралися на проєкті - все до снаги.

Фото: KISHE (прес-служба каналу "Україна")

"Професіонал повинен добре розбиратись у вокалі, постановці голосу, образі, подачі матеріалу. Але, на мій погляд, у таких шоу спрацьовує інший критерій - виконавець або чіпляє, або ні. Вже потім, коли учасник заспівав, ти розкладаєш все по поличках, але, якщо тебе зачепило і тримає - треба голосувати!" - переконана співачка Наталка Карпа.

Фото: Наталка Карпа (прес-служба каналу "Україна")

І Арсен Мірзоян повністю згоден зі своєю зірковою колегою.

"Головне, щоб мурашки по тілу бігли! А якщо це відчую не тільки я, то відкрито скажу: "Я хочу з тобою співати!" - каже артист.

Фото: Арсен Мірзоян (прес-служба каналу "Україна")

Відомий співак, композитор і сонграйтер Vlad Darwin навіть дав кілька порад учасникам, які допоможуть досягти успіху.

"Перша - спостерігайте за успішними і знаменитими артистами. А друга - на сцені забувайте про себе, заривайте своє его, віддавайтесь музиці і насолоджуйтесь! Літайте! Великого, високого і красивого вам польоту!" - звернувся Влад.

Фото: Влад Дарвін (прес-служба каналу "Україна")

У чому фішка "Співають всі"

Згідно з британським форматом All Together Now, перший сезон шоу налічує 6 випусків - 5 відборів і фінал, в якому за перемогу борються 10 учасників - по двоє кращих з кожного випуску. В українській версії буде 8 епізодів, а у фіналі зійдуться аж 14 виконавців. Відтак глядачі побачать більше яскравих виступів, а боротьба за перемогу і головний приз у розмірі 500 000 грн буде ще запеклішою.

Крім того, в кожному епізоді першим на сцені шоу "Співають всі" українці побачать виступ однієї яскравої зірки українського шоу-бізу, і в кожному випуску це буде нове ім'я.

Як буде проходити шоу

Вирішувати долю вокалістів буде грандіозне журі з 100 українських зірок.

Завдання учасника - виконати композицію на сцені так, щоб якомога більше членів журі встали і почали підспівувати.

Конкурсант отримує по одному балу від кожного експерта, який приєднався до виступу.

У фінал пройдуть тільки двоє виконавців, які набрали найбільшу кількість балів: переможець відбору потрапляє в нього автоматично, а ті, хто посіли друге і третє місця, боротимуться за це право у вокальній дуелі.

Якщо ж учасники наберуть однакову кількість балів, і журі не зможе визначити найсильнішого, приймати доленосне рішення доведеться зірковому капітану - Наталії Могилевській.

Фото: Могилевська очолить журі шоу (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

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