"Співають всі": стали відомі нові імена зіркових суддів (фото)

На каналі "Україна" стартували зйомки унікального вокального талант-шоу "Співають всі" за всесвітньо відомим форматом All Together Now.

Вирішувати долі учасників будуть аж 100 зірок. Нещодавно стали відомі імена перших суддів. І ось зараз організатори назвали наступну десятку зіркового журі.