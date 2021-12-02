Екс-учасник "Холостячки 2" поскаржився на образи його сім'ї після шоу: Огнєвіч його підтримала

Колишній учасник шоу "Холостячка 2" Максим Тарапата, який покинув його за крок до фіналу - в 11 випуску, розповів, що після півфіналу на його сім'ю посипалися образи в мережі.

На своїй сторінці в Instagram засмучений чоловік зізнався, що його мама кілька днів плакала через це, і закликав усіх бути добрішими.

За словами Максима, його рідних називали дуже нехорошими словами в мережі.

"Довго думав, чи варто розповідати цю історію... Але занадто довго вона крутиться в голові! Моя мама сильно переживала, коли на нашу сім'ю йшли образи... Адже як тільки не називали. Маму прибиральницею і утриманкою, сестру неадекватною, а сім'ю в цілому взагалі "з прибамбасами". Кілька днів вона плакала... це, мабуть, зачіпало мене найсильніше!" - поділився чоловік.

Він додав, що на екрані епізод з його сім'єю зайняв всього близько 30 хвилин, але цього було достатньо для хейтерів, щоб "навішати ярликів на кілька життів".

Також Тарапата зазначив, що спостерігає за схожою "атакою" заздрісників і на "холостячку" Злату Огнєвіч.



"Зараз же я бачу, навіть у себе в коментарях, скільки всього говорять про Злату, що дуже часто виходить за будь-які рамки. За що і навіщо? Адже вона, як і кожен з нас, проживає своє життя, як відчуває і як бачить краще в першу чергу для себе, а так само для своїх близьких. Вона глибока людина і щира в своїх мотивах і вчинках. Це жорстоко і несправедливо", - написав він.

Максим нагадав всім, що "за екранами телефонів і телевізорів знаходяться живі люди" та їхні близькі, яким може бути дуже боляче.



"Кожен з нас відкриває двері свого особистого життя на огляд. Свої серця, зрештою. Проживати особисте життя перед камерами ще те "щастя", адже точно знайдеться людина, яка знає, як жити краще і бути щасливішим. Тим більше, коли давати поради це наша національна традиція. І в цьому немає нічого поганого, адже такі дискусії, можуть бути корисними і служити натхненням для багатьох! Але коли доходить до образ... " - підсумував екс-учасник шоу.

Максим Тарапата розповів про нападки на свою сім'ю після крайнього випуску "Холостячки 2" (фото: instagram.com/tarmaks)

Відзначимо, що на пост Тарапати відреагувала сама Огнєвіч. Вона поставила повідомленню лайк і залишила в коментарях смайлики, таким чином висловивши свою підтримку.