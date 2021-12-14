Українців у новорічну ніч готова підкорити Снігова Королева: про що йдеться

31 грудня на каналі "Україна" вийде святковий новорічний випуск шоу "Маска" . Глядачів чекають блискучі номери, нові зимові персонажі і безліч сюрпризів від зіркових детективів проекту.

Як стало відомо, в спеціальному випуску з'явиться і улюблена казкова героїня мільйонів - Снігова Королева.

Холодна і загадкова героїня принесе своєю появою одні тільки питання, тому глядачів чекає справжня інтрига.

"Підказка лежить у скриньці, але відкрити її може лише один із п’яти ключів. І знайде його той, чиє серце здатне відчувати, а головне - розтопити лід", - інтригує Снігова Королева.

Про що йде мова, і хто з п'яти зіркових детективів зможе розгадати головний секрет героїні?

Снігова Королева в шоу "Новорічна МАСКА на каналі "Україна" (фото: канал "Україна")

На сцені проекту Снігова Королева виконає відому всім пісню "Снежинка" з кінофільму "Чародії" і просто зачарує своїм образом глядачів.

"На вигляд я крихка і невагома, та вам навіть уявити складно, що приховує мій костюм. Розкішне боа, крижаний посох, а яка сукня з 1,5-метровим шлейфом! Краса та й тільки! Та найбільша таємниця прихована у підборах, адже вони сягають 20 сантиметрів!" - вражає фактами про себе героїня.

І дійсно, наряд Снігової Королеви можна назвати справжнім витвором мистецтва. Працювали над ним відразу три кравчині, а процес створення образу зайняв більше місяця!

Неймовірна сукня зшита таким чином, щоб у глядачів виникала ілюзія, що героїня оголена. Поверх нього крижана красуня одягла накидку, розпис якої унікальний, адже майстри повністю перекроїли матеріал, більш того, на палантин було витрачено 30 метрів страусиного боа!

Ускладнить завдання зірки під маскою і головний убір, адже він важить більше 4-х кілограмів.