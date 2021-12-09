Героїня "Маски" вирішила "озеленити" шоу своєю присутністю (фото)

Так, Оля Полякова відразу заявить, що це може бути телеведуча Маша Єфросиніна, Настя Каменських вважатиме, що там могла сховатися одна з екс-учасниць групи "НЕАНГЕЛИ" SLAVA KAMINSKA або VIKTORIA, Олег Винник припустить, що це може бути ведуча "Зіркового шляху" Альона Вінницька, а DZIDZIO - співачка Jerry Heil.

І тільки у Андрія Данилка вже традиційно - ніяких версій.

Нова героїня шоу "Маска" (фото: канал "Україна")

А що ж розповість про себе сама героїня?

"Привіт усім квітколюбам! Я щаслива озеленити це неймовірне шоу своєю присутністю. І хоча садівники інколи обрізали моє зелене листячко, я все ж спромоглась розростися по половині півкулі. Шановні детективи, сподіваюсь, у вас ідеальний слух. Зараз він вам неабияк знадобиться, адже все, що необхідно знати про квітку, ховається у звуках, які ви зараз почуєте", - заявить в ефірі чарівна Чайна квітка і дасть глядачам оригінальні музичні загадки.

На сцені грандіозного шоу героїня виступить з піснею "Diamonds" співачки Rihanna, після чого найсерйозніший зірковий детектив проекту вже висловить свою здогадку.

"На мій погляд, вона начебто трохи імітує Настю Приходько, відповідає в манері Насті Приходько. Але мені здається, що це не Настя", - відзначить Данилко.

Нова героїня шоу "Маска" (фото: канал "Україна")