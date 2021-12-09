Героиня "Маски" решила "озеленить" шоу своим присутствием (фото)

Так, Оля Полякова сразу заявит, что это может быть телеведущая Маша Ефросинина, Настя Каменских будет считать, что там могла спрятаться одна из экс-участниц группы "НЕАНГЕЛЫ" SLAVA KAMINSKA или VIKTORIA, Олег Винник предположит, что это может быть ведущая "Зіркового шляху" Алена Винницкая, а DZIDZIO - певица Jerry Heil.

И только у Андрея Данилко уже традиционно - никаких версий.

Новая героиня шоу "Маска" (фото: канал "Украина")

А что же расскажет о себе самая героиня?

"Привет всем цветолюбам! Я счастлива озеленить это невероятное шоу своим присутствием. И хотя садовники иногда обрезали мою зеленую листву, я все же смогла разрастись по половине полушария. Уважаемые детективы, надеюсь, у вас идеальный слух. Сейчас он вам очень пригодится, ведь все, что необходимо знать о цветке, скрывается в звуках, которые вы сейчас услышите", - заявит в эфире волшебная Чайна квітка и даст зрителям оригинальные музыкальные загадки.

На сцене грандиозного шоу героиня выступит с песней "Diamonds" певицы Rihanna, после чего самый серьезный звездный детектив проекта уже выскажет свою догадку.

"На мой взгляд, она вроде бы немного имитирует Настю Приходько, отвечает в манере Насти Приходько. Но мне кажется, что это не Настя", - отметит Данилко.

Новая героиня шоу "Маска" (фото: канал "Украина")