Голос країни 2021: лучшие выступления последнего дня слепых прослушиваний

Тина Кароль, Дима Монатик, Олег Винник и Надя Дорофеева через слепые прослушивания выбирали певцов и певиц в свою команду. При этом участникам проекта было сложно, потому что сегодня у тренеров последний день слепых прослушиваний. А Тина Кароль еще на прошлом эфире собрала команду.

В этом эфире первым на сцену вышел Сергей Лазановский, который приехал из Ивано-Франковской области. Он исполнил песню "You Are The Reason" певца Calum Scott. Его голос заставил Олега Винника и Надю Дорофееву спорить, к кому ему нужно пойти в команду. Сергей выбрал команду Дорофеевой.

Сергей Лазановский - "You Are The Reason" (видео: YouTube)

Катя Гладий приехала из Львова. Она работает диспетчером с грузоперевозок. Катя очень долго шла к тому, чтобы выступить на этой сцене. Девушка исполнила песню "Ти мій" певицы Ирины Билык. К Кате развернулись три тренера, но она выбрала команду Монатика и стала его последней участницей.

Екатерина Гладий - "Ти мій" (видео: YouTube)

На сцену вышла Катя Субботова - давняя подруга Нади Дорофеевой. Они вместе ездили на вокальные конкурсы, и когда-то в детстве Надя пообещала Кате помочь, когда она станет известной. Девушка исполнила песню "Гора" группы The Hardkiss. К ней повернулся Олег Винник и Надя Дорофеева. Девушка выбрала Надю.

Екатерина Субботова - "Гора" (видео: YouTube)

Роман Вознюк приехал из Луцка. Он работает барбером, но всю жизнь мечтал стать музыкантом. Роман исполнил песню "Another love" Tom Odell и стал последним участником команды Дорофеевой.

Роман Вознюк - "Another love" (видео: YouTube)

Ирина Шабан пришла перезагружаться на "Голос". Она уже участвовала в "слепых прослушиваниях" в 2014 году. Тогда ей не удалось развернуть тренерские кресла и пройти дальше. Сегодня девушка исполнила песню "Ома" Ирины Билык и попала в команду Винника.

Ирина Шабан - "Ома" (видео: YouTube)

Константин Никулин обожает рок-музыку. Мечту о сцене подарил парню отец. Он пришел на проект, чтобы посвятить свое выступление папе. Он исполнил песню "Toxic" Бритни Спирс и попал в команду Винника.

Константин Никулин - "Toxic" (видео: YouTube)

Диляра Дидаркизы проехала более четырех тысяч километров, чтобы выйти на сцену украинского "Голоса". Она прилетела из Казахстана. Девушка исполнила песню "My all" Мэрайи Кэри и стала последней участницей команды Винника.

Диляра Дидаркизы - "My all" (видео: YouTube)