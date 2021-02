Голос країни 2021: найяскравіші виступи шостого ефіру 11 сезону шоу

Тіна Кароль, Діма Монатік, Олег Винник і Надя Дорофєєва через сліпі прослуховування вибирали співаків і співачок у свою команду. При цьому учасникам проєкту стає все складніше, тому що у тренерів вже багато артистів. А Тіна Кароль першою сьогодні зібрала команду.

Денис Потреваєв 6 років тому вже брав участь у "Голос країни", і співав у батлах разом з відомим виконавцем ALEKSEEV. Денис повернувся на проєкт, щоб дійти до фіналу. Він виконав пісню "All By Myself" Селін Діон, і продовжує свій шлях у команду Тіни Кароль.

Денис Потреваєв - "All By Myself" (відео: YouTube)

18-річний Микита Леонтьєв знімає відео для TikTok. Хлопець співає з гітарою в різних громадських місцях і знімає це на відео. Микита виконав пісню "Тебе це може вбити" гурту С.К.А.Й. і потрапив у команду Дорофєєвої, як і мріяв.

Микита Леонтьєв - "Тебе це може вбити" (відео: YouTube)

Епатажний учасник "Голосу" Ілля Ніколаєнко з дитинства мріяв займатись музикою, але його батько завжди був проти. Ілля прийшов на шоу, щоб довести батькові, що музика - це його покликання. Він виконав пісню "Breaking Me" гурту Topic і став частиною команди Наді Дорофєєвої.

Ілля Ніколаєнко - "Breaking Me" (відео: YouTube)

Аліса Стрига прийшла нагадати Потапу, що він втратив, коли продюсер запропонував дівчині співати в дуеті "Время и Стекло", але потім на її місце взяли Надю Дорофєєву. З того часу Аліса мріє про велику сцену і успішну зіркову кар'єру. Вона виконала пісню "Ворона" Лінди і обрала команду Монатіка.

Аліса Стрига - "Ворона" (відео: YouTube)

На сцену "Голос країни" знову повернулася співачка KOLA. Вона мріє стати великою артисткою і засяяти на великій сцені. Дівчина виконала пісню "Sexy and I Know It" гурту LMFAO і потрапила в команду Дмитра Монатіка.

KOLA - "Sexy and I Know It" (відео: YouTube)

16-річна Mary Soddy з дитинства пише пісні та грає на гітарі. Дівчина обожнює фолк, і цю любов до нього їй прищепив дідусь. Вона виконала народну пісню "Гамерицький край", і потрапила в команду Тіни Кароль.

Mary Soddy - "Гамерицький край" (відео: YouTube)

На сцену вийшов учасник з Марокко Нарам Мумні. Він обожнює український "Голос країни". Хлопець виконав пісню "Desert Rose" Стінга і став останнім учасником команди Тіни Кароль.

Нарам Мумні - "Desert Rose" (відео: YouTube)