Гарячий танець "Холостячки" і зізнання про пережите горе: чим запам'ятався випуск і хто покинув шоу

35-річна артистка під час індивідуального побачення розпрощалася з власником ІТ-компанії Богданом, який раніше катав "холостячку" на вертольоті.

Тепер вони каталися на гідроелектрофойлі, але разом з ще одним учасником - Максом, який скористався своїм правом приєднатися до будь-якого суперника на побаченні, і за фактом надавав Златі більше уваги, в той час, як Богдан на водних пригодах, очевидно, намагаючись справити на співачку кращі враження, на практиці домігся зворотного ефекту.

Проект "Холостячка 2" покидає Богдан Коломейко (фото: facebook.com/TheBachelorUa)

Також Огнєвіч на церемонії троянд не вручила бутоньєрку чемпіону Болгарії з тенісу Васко Младенову.

Співачка зізналася, що дійсно має до нього теплі почуття, але тільки вони "більш дружні, ніж романтичні".

Васко залишає шоу "Холостячка 2" (фото: facebook.com/TheBachelorUa)

Дійсно яскравим моментом випуску став ефектний танець Злати в напівпрозорому вбранні зі стільцем, який вона подарувала чоловікам-учасникам - і мільйонам глядачів проекту.

Сталося це, коли учасники демонстрували свої таланти. Співачка теж не залишилася осторонь, і вирішила показати свої хореографічні навички, які тепер напевно чоловіки забути зможуть нескоро.

"Холостячка" Злата Огнєвіч виконала гарячий танець у четвертому випуску шоу (фото: facebook.com/TheBachelorUa)

Також артистка під час катання на електрофойлі на Дніпрі зізналася про страх перед водоймами з прісною водою, оскільки одного разу в її родині сталася трагедія - потонув у річці її брат в 6-річному віці, і сталося це за 3 роки до народження самої Злати.

"Це сталося в Кривому Розі. Дорослі хлопчаки витягли матрац у нього, і він потонув за півтори хвилини", - розповіла співачка.

Вона додала, що дізналася про те, що у неї був брат, абсолютно випадково, коли знайшла вдома в шафі не свої дитячі малюнки.

"Я пам'ятаю, мама прийшла з роботи, і я на стіл демонстративно поклала їй цю папку. Виявилося, що це малюнки братика. Мама мені розповіла, що сталося", - поділилася Злата.