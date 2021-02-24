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Відомий гуморист здивував дитячою мрією: батьки часто водили в церкву

Автор: Lite

Учасник Improv Live Show, другий сезон якого стартує 23 березня на Новому каналі, Вова Шумки розповів, з якою професією міг зв'язати своє життя.

У коментарі Lite він зізнався: навіть і не думав, що пов'яже своє життя зі сценою

Зате в дитинстві майбутній комік мріяв проповідувати.

"Хотів стати священиком. Батьки часто водили мене в церкву, і я помічав, що він там головний - як актор на сцені. Мені дуже подобалася чорна ряса. Зараз розумію, що моя дитяча мрія навряд чи здійсниться. Хоча..." - сміється зірка Нового каналу.

За освітою Вова - економіст. Але він так і не працював за фахом. Зараз актор не може уявити своє життя без сцени. Але якби він так і не став гумористом, то диплом все одно лишався б у шафі.

"Навіть якщо б я не був комедійним актором, займався творчою роботою. Став би художником чи письменником, а, може, скульптором чи дизайнером. Досі хочу піти на курси крою та шиття, щоб самому моделювати одяг", - зізнається він.

Вова любить малювати і збирає комікси. Правда, каже, часу на хобі у нього не вистачає. Зараз він нарозхват. Адже його гумор обожнюють глядачі.

Вова Шумки з Improv Live Show (фото: instagram.com/vovashumko)

Раніше інший український гуморист розповів, як заробляв на однокласниках.

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