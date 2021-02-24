Известный юморист удивил детской мечтой: родители часто водили в церковь

Зато в детстве будущий комик мечтал проповедовать.

"Хотел стать священником. Родители часто водили меня в церковь, и я замечал, что он там главный - как актер на сцене. Мне очень нравилась черная ряса. Сейчас понимаю, что моя детская мечта вряд ли сбудется. Хотя..." - смеется звезда Нового канала.

По образованию Вова - экономист. Но он так и не работал по специальности. Сейчас актер не может представить свою жизнь без сцены. Но если бы он так и не стал юмористом, то диплом все равно пылился бы в шкафу.

"Даже если бы я не был комедийным актером, занимался бы творческой работой. Стал бы художником или писателем, а, может, скульптором или дизайнером. До сих пор хочу пойти на курсы кроя и шитья, чтобы самому моделировать одежду", - признается он.

Вова любит рисовать и собирает комиксы. Правда, говорит, времени на хобби у него не хватает. Сейчас он нарасхват. Ведь его юмор обожают зрители.

Вова Шумко из Improv Live Show (фото: instagram.com/vovashumko)