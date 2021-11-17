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Королівський Пінгвін стане героєм новорічного випуску "Маски"

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Середа 17 листопада 2021 19:51
Королівський Пінгвін стане героєм новорічного випуску "Маски" 31 грудня вийде святковий новорічний випуск шоу "Маска" (фото: прес-служба каналу "Україна")
Автор: Lite

31 грудня на каналі "Україна" вийде святковий новорічний випуск шоу "Маска". На сцені грандіозного проєкту запалять з відомими хітами нові зимові персонажі, відгадувати яких будуть постійні детективи проєкту та популярні зірки - гості новорічного ефіру. Одна з нових неперевершених масок - Пінгвін.

Які загадки він принесе з собою та чи легко глядачі вгадають особу, що ховається під унікальною маскою?

Герой спантеличить всіх одразу, адже замість звичних підказок запропонує зірковим детективам тактильно відгадати факти про себе. Що ж так цікаво хотів зашифрувати таємничий гість?

"Обіцяю вам, я сьогодні прийду додому, відкрию вікіпедію та вивчу всі факти", – пообіцяла Оля Полякова, познайомившись з підказками про святкового героя грандіозного шоу "Новорічна Маска".

Та й пісню Пінгвін обрав епохальну - легендарний хіт "Айсберг" співачки Алли Пугачової залунає абсолютно по-новому, тож питань у зіркових гостей стане ще більше. Хоча, можливо, розгадка імені цієї особи лежить на поверхні?

Зірка, якій випала нагода заспівати у костюмі, швидко та легко вжилася в роль, навіть незважаючи на певні нюанси костюму.

"Комбінезон, в якому ви мене бачите, повністю сковує рухи. Наприклад, крокувати я можу по 10 см, а лапами неможливо взяти в руки жоден предмет. Та, сподіваюся, що це не завадить моєму виступу залишитись у серцях глядачів назавжди", - розповідає про себе Пінгвін.

Для того, щоб герой виглядав максимально яскраво та святково, дизайнери створили його з паєток, а ще обдарували шикарними бровами, характерними для королівських пінгвінів і окулярами, які створили власноруч.

Крім того, Пінгвін має прозору сумку-бананку, в якій є купа новорічних подарунків: гірлянда, рукавички, м’яка іграшка імбирного чоловічка.

Королівський Пінгвін стане героєм новорічного випуску &quot;Маски&quot;

Пінгвін з'явиться на сцені шоу "Маска" (фото: прес-служба каналу "Україна")

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