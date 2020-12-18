Лесю Нікітюк обікрали: винесли телевізор, холодильник і навіть сервант

Леся Нікітюк стала жертвою пограбування в Чернігівській області. Навіть зірковий статус не захистив ведучу Нового каналу від злодіїв.

Неприємний інцидент стався під час зйомок шоу "Le Маршрутка", коли Леді Ле з водієм зупинилися відпочити в своєму "Богдані" біля поля. Прокинулися вони вже без речей.

"Як так можна було заснути, щоб не чути злодіїв?" – здивувалася Леся.

За словами телезірки, грабіжники забрали турецькі килимки, югославський костюм, винесли холодильник, телевізор, мікрохвильову піч, витяжку і навіть сервант...

"Не розумію, кому потрібен був сервант? Вони що, через поле його тягли? З усіх дорогих вазонів забрали рододендрон. Але першим ділом витягли телефони і навігатор. Тепер буду все страхувати", – говорить Нікітюк.

Леся Нікітюк на зйомках "Le Маршрутка" (фото: прес-служба Нового каналу)

Цікаво, що транспорт зірки обкрадають не вперше.

Кілька років тому в переддень Нового року в авто Лесі розбили скло і витягли всі подарунки, які ведуча приготувала близьким. Щоб не їхати до друзів і сім'ї з порожніми руками, довелося терміново купувати нові. А ще їй влетіла в копієчку заміна скла в автомобілі.

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк викликала суперечки в мережі бюджетним стильним луком.