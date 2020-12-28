Надя Дорофєєва в провокаційному вбранні знялася з бензопилою: це дуже зухвало!

До прем'єри 11 сезону масштабного музичного шоу "Голос країни" на телеканалі "1+1" залишилося зовсім небагато. Суперзірки України Олег Винник, MONATIK, Тіна Кароль і DOROFEEVA будуть шукати самі яскраві та цікаві голосу країни.

Нещодавно на телеканалі "1+1" стартувала промо-кампанія з тренерами шоу, де вони постають у яскравих і провокаційних образах.

Так, DOROFEEVA з бензопилою навпіл розпиляла подвійне крісло, в якому сиділа разом з Позитивом у "Голос. Діти".

Надя Дорофєєва постала перед шанувальниками у яскравому костюмі, спеціальних захисних окулярах на обличчі з величезною бензопилою в руках. Вона спритно і швидко розпиляла крісло, яке раніше займала разом з Позитивом на проєкті.

Новину про тренерство у "Голосі країни" застала Олега Винника в душі. У ролику кур'єр доставив червоне крісло співакові просто під двері будинку. Тіна Кароль в розкішній бузковій шубі знайшла червоне крісло у власному гаражі, а MONATIK обладнав спеціальне місце в машині, щоб крісло завжди було поруч з ним.

Надя Дорофєєва розпиляла тренерське крісло бензопилою

Відомо, що новий сезон музичного проєкту, який вийде під назвою "Перезавантаження" порадує глядачів великою кількістю нововведень і оновлень. Так, новим ведучим бекстейджа став відомий шоумен і радіоведучий Слава Дьомін, який буде показувати найцікавіші моменти залаштунків, ставити гострі запитання тренерам, учасникам і команді проєкту.

Надя Дорофєєва розпиляла тренерське крісло бензопилою

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Дорофєєва в зухвалому комбінезоні зізналася у великих змінах.

А також ми розповідали про те, що Надя Дорофєєва влаштувала провокацію зухвалим чином.