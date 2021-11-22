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"Новорічна Маска": став відомий новий герой грандіозного шоу (фото)

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Понеділок 22 листопада 2021 16:30
"Новорічна Маска": став відомий новий герой грандіозного шоу (фото) У "Масці" з'явиться новий герой (фото: прес-служба каналу "Україна")
Автор: Lite

31 грудня на каналі "Україна" вийде святковий новорічний випуск шоу "Маска". Глядачів чекають неперевершені номери, нові зимові персонажі та безліч сюрпризів від зіркових детективів проєкту.

Одною з загадкових учасниць стане надзвичайно мила Миша на лижах. Яку таємницю принесе з собою героїня?

Миша на лижах стане справжнім сюрпризом для зіркових експертів та глядачів. Маленька героїня у яскравому костюмі та неймовірно милими рисами підкорить серце кожного. Проте сама Миша вирішила погратись із детективами і замість красномовних підказок дала їм лише порожній конверт.

"Я надзвичайно мімішна та грайлива. Подивіться лише на мої чарівні довгі вії рожевого кольору, які так виразно підкреслюють сяючий погляд! На сцені цього шоу я запалюватиму нові та давно відомі вам вогники. Будьте уважні", - інтригує учасниця грандіозного шоу.

Крім того, загадкова героїня виявилась володаркою найдовших вусів на проєкті - вони опускаються аж до підлоги! А у якості святкових аксесуарів Миші дісталися лижі та палки, прикрашені блискітками рожевого кольору.

На сцені героїня виконає знайому кожному пісню "А снег идет" з кінофільму "Карьера Димы Горина", що ще сильніше заплутає зіркових детективів, адже побачивши Мишу на лижах вони одразу винесли свій вердикт - "Це Jerry Heil!"

Проте, чи вдалося їм вгадали цього разу?

&quot;Новорічна Маска&quot;: став відомий новий герой грандіозного шоу (фото)

Миша на лижах (фото: прес-служба каналу "Україна")

Відомо, що "Новорічна Маска" об’єднає найпопулярніших артистів країни. У святкову ніч допомагати постійним детективам шоу відгадувати знаменитостей під масками будуть їхні колеги - зіркові гості, серед яких:

  • Наталія Могилевська
  • Злата Огневич
  • Анастасія Приходько
  • SLAVA KAMINSKA
  • Міша Романова
  • Анна Трінчер
  • Ассія Ахат
  • Lida Lee
  • Павло Зібров
  • Олег Скрипка
  • Діма Коляденко
  • Петро Чорний
  • Іво Бобул
  • Дар'я Трегубова
  • Павло Костіцин
  • Алла Костромічова
  • Олег Собчук
  • Фагот і Фоззі
  • Ольга Харлан
  • Олег Машуковський
  • JULIK і багато інших.

&quot;Новорічна Маска&quot;: став відомий новий герой грандіозного шоу (фото)

"Новорічна Маска" вийде 31 грудня 2021 року (фото: прес-служба каналу "Україна")

Також глядачі побачать приголомшливі образи ведучих - Лілії Ребрик, Анни Панової, Олега Панюти, Олени Вінницької, Григорія Германа, Віталія Школьного, Максима Сікори, Юлії Галушки і ХАСа.

&quot;Новорічна Маска&quot;: став відомий новий герой грандіозного шоу (фото)

Зіркові ведучі (фото: прес-служба каналу "Україна")

Раніше ми писали, що героєм новорічного випуску "Маски" стане Королівський Пінгвін.

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