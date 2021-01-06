Остапчук зробив зізнання про свою дружину: це коли Бог дасть

У Володимира Остапчука є двоє дітей від попереднього шлюбу - семирічна Емілія та дворічний Еван. Ведучий зізнається, що, на жаль, поки йому не вдалося повноцінно налагодити стосунки з колишньою дружиною, щоб він міг бачитися з дітьми частіше.

Проте раніше вже декілька разів вони приїжджали до нової оселі батька, де проводили час з ним та його дружиною.

"Христина - мудра жінка, вона одразу знайшла, чим зацікавити дітей. Евана поки задовольняє перегляд мультиків чи гра в "бібіки". А з Емілією вони вчаться грати на фортепіано або малюють", - розповів ведучий в ефірі "Ранку з Україною" та додав, що вони з Христиною хотіли б стати батьками.

Володимир каже, що любить своїх дітей.

"І, звичайно, нам хотілося б ще діточок, але це коли Бог дасть. Тим не менш, ми про це серйозно говорили. Це нормальна річ для молодої пари", - підкреслив він.

Володимир Остапчук з дружиною (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Додамо, що вже 16 січня відбудеться прем’єра неймовірно загадкового шоу "Маска" на каналі "Україна", ведучим якого став Остапчук.

Шоумен каже, що згідно з контрактом він не може розкривати ніяких таємниць проєкту, і через це молода сім’я інколи жартома сперечається.

"Я навіть дружині після зйомок ніяких результатів розповідати не можу. Коли вона запитує: "Хто там?" - я відповідаю: "Я тобі не скажу". У нас через ці секрети та інтриги навіть до суперечок доходило. Думаю, всі члени родин моїх колег теж ходять і думають: "Господи, ну хто ж там під тією маскою?" - зазначив ведучий шоу "Маска".

Раніше ми писали, що Христина Остапчук потрапила в ДТП і ледь не стала жертвою шахрая.