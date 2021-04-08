Остапчук заінтригував українців: "таке неможливо пропустити"

"У цю суботу ми потрапимо в неймовірне місце - гранд-фінал феєричного шоу "Маска" на телеканалі "Україна"! Обіцяю, що за кубок переможця і звання найсильнішого співака в масці розгорнеться запекла боротьба. Тільки у нас найяскравіші зірки, найпопулярніші хіти та видовищні постановки. Таке неможливо пропустити. Зустрічаємося вже в цю суботу о 21:00 на каналі "Україна", - каже Остапчук.

Остапчук перетвориться на легендарного Гетсбі (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Нагадаємо, у фіналі "Маски" зійдуться романтичний Дракон, величне Сонце і мужній Носоріг.

А також глядачі побачать виступ загадкового гостя - епатажного Раку. За традицією, перед виступом герой дасть підказки щодо своєї особи. Рак вкаже, що у нього була спільна робота з одним із зіркових детективів.

"Буду відвертим - продюсерам цього проекту довелося вмовляти мене виступити на сцені. Це один з найбільш сміливих експериментів в моєму житті! Для мене все почалося з "Червоної рути" - ох, як швидко летить час! Цінуйте кожну мить і не звертайте уваги на дурниці", - зізнається епатажний Рак в ефірі.

На масштабній сцені герой виконає пісню Водяного з мультфільму "Летючий корабель".

Рак на сцені шоу "Маска" (фото: прес-служба каналу "Україна")