UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Остапчук заинтриговал украинцев: "такое невозможно пропустить"

Автор: Lite

Владимир Остапчук в шоу "Маска", гранд-финал которого покажут 10 апреля на канале "Украина", перевоплощался в самых известных героев мирового кинематографа.

Кем шоумен только не был - и сказочной принцессой Эльзой, и злодеем Джокером, и легендарным Терминатором, и даже эксцентричной донной Розой. Кажется, в гипершоу Владимир повторил образы всех оскароносных актеров современности: Брэда Питта, Леонардо Ди Каприо и других.

Но, как нам стало известно, в финале Остапчук примерит образ довольно противоречивого героя - великого Гэтсби из одноименной голливудской киноленты.

"В эту субботу мы попадем в невероятное место - гранд-финал фееричного шоу "Маска" на телеканале "Украина"! Обещаю, что за кубок победителя и звание сильнейшего певца в маске развернется ожесточенная борьба. Только у нас самые яркие звезды, самые популярные хиты и самые зрелищные постановки. Такое невозможно пропустить. Встречаемся уже в эту субботу в 21:00 на канале "Украина", - говорит Остапчук.

Остапчук перевоплотится в легендарного Гэтсби (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Напомним, в финале "Маски" сойдутся романтичный Дракон, величественное Солнце и мужественный Носорог.

А также зрители увидят выступление загадочного гостя - эпатажного Рака. По традиции, перед выступлением герой даст подсказки о своей личности. Рак укажет, что у него была совместная работа с одним из звездных детективов.

"Буду откровенным - продюсерам этого проекта пришлось уговаривать меня выступить на сцене. Это один из самых смелых экспериментов в моей жизни! Для меня все началось с "Червоной руты" - ох, как быстро летит время! Цените каждое мгновение и не обращайте внимание на глупости", - признается эпатажный Рак в эфире.

На масштабной сцене герой исполнит песню Водяного из мультфильма "Летучий корабль".

Рак на сцене шоу "Маска" (фото: пресс-служба канала "Украина")

Ранее известный актер рассказал о секретах шоу "Маска".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины маскаВладимир Остапчук
Читайте также
Анастасия Приходько появилась на публике с округлившимся животом и заговорила о беременности (видео)
Была бы лишней: жена Остапчука пояснила, почему не поехала на похороны его близкого человека
Прогноз погоды