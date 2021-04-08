Остапчук заинтриговал украинцев: "такое невозможно пропустить"

"В эту субботу мы попадем в невероятное место - гранд-финал фееричного шоу "Маска" на телеканале "Украина"! Обещаю, что за кубок победителя и звание сильнейшего певца в маске развернется ожесточенная борьба. Только у нас самые яркие звезды, самые популярные хиты и самые зрелищные постановки. Такое невозможно пропустить. Встречаемся уже в эту субботу в 21:00 на канале "Украина", - говорит Остапчук.

Остапчук перевоплотится в легендарного Гэтсби (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Напомним, в финале "Маски" сойдутся романтичный Дракон, величественное Солнце и мужественный Носорог.

А также зрители увидят выступление загадочного гостя - эпатажного Рака. По традиции, перед выступлением герой даст подсказки о своей личности. Рак укажет, что у него была совместная работа с одним из звездных детективов.

"Буду откровенным - продюсерам этого проекта пришлось уговаривать меня выступить на сцене. Это один из самых смелых экспериментов в моей жизни! Для меня все началось с "Червоной руты" - ох, как быстро летит время! Цените каждое мгновение и не обращайте внимание на глупости", - признается эпатажный Рак в эфире.

На масштабной сцене герой исполнит песню Водяного из мультфильма "Летучий корабль".

Рак на сцене шоу "Маска" (фото: пресс-служба канала "Украина")