Хто дуже сексі, а хто - головний веселун: названі "най-най" українські зірки 2020-го

Цього року програмі "Зірковий шлях" на каналі "Україна" виповнюється шість років. На честь свого дня народження проєкт щорічно нагороджує особливою премією представників українського шоу-бізнесу за їх найбільш яскраві досягнення року.
У 2020 році список лауреатів, які найчастіше дивували інформаційними приводами, виглядає наступним чином.
Так, в номінації "Міжнародний хіт року" перемогла Настя Каменських, у якої був досить насичений рік, багато треків і кліпів. Один з останніх – "A huevo". У перекладі це слово означає – "супер". Таким був і рік у артистки. До речі, чоловік Насті – Потап – отримав премію в номінації "Експериментатор року".
Настя Каменських (фото: прес-служба каналу "Україна")
"Королевою прямих ефірів року" стала Оля Полякова. У неї був дуже вдалий рік, незважаючи на карантин. Усім запам'яталися її прямі ефіри з зірками в соціальних мережах. Вона сама була дуже відвертою і спонукала до цього своїх зіркових колег.
Оля Полякова (фото: прес-служба каналу "Україна")
У номінації "Ньюсмейкер року" переміг ведучий шоу "Маска" Володимир Остапчук. Розлучення, представлення нової коханої, заручини, коронавірус, зміна статусу, нові проєкти... Про Остапчука в цьому році говорили найбільше.
"Цей рік був для мене багатий на події. Найяскравіша з них для мене – це весілля. Це був неймовірно емоційний день! В цілому рік сприймаю позитивно і ні про що не шкодую", - сказав шоумен, який прийшов на вручення премії зі своєю дружиною Христиною.
Володимир Остапчук (фото: прес-служба каналу "Україна")
Премію за "Наймасштабніший поцілунок року" отримав Олег Винник, який "чмокнув" одночасно всіх своїх шанувальниць під час свого віртуального концерту.
Весь список селебретіз, яким дісталися іменні статуетки:
Церемонія нагородження українських зірок премією "Ніч химер" (фото: прес-служба каналу "Україна")
Додамо, що під час вручення премії українські зірки так само почули астрологічний прогноз на 2021 рік. Кожен артист діставав з колоди карту з передбаченням. То ж що готує рік Бика знаменитостям – стане відомо в нових випусках програми "Зірковий шлях" вже 30 грудня.
Раніше ми писали, що Оля Полякова розповіла, чи був секс в її доньки.