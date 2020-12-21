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Хто дуже сексі, а хто - головний веселун: названі "най-най" українські зірки 2020-го

Автор: Lite

Цього року програмі "Зірковий шлях" на каналі "Україна" виповнюється шість років. На честь свого дня народження проєкт щорічно нагороджує особливою премією представників українського шоу-бізнесу за їх найбільш яскраві досягнення року.

У 2020 році список лауреатів, які найчастіше дивували інформаційними приводами, виглядає наступним чином.

Так, в номінації "Міжнародний хіт року" перемогла Настя Каменських, у якої був досить насичений рік, багато треків і кліпів. Один з останніх – "A huevo". У перекладі це слово означає – "супер". Таким був і рік у артистки. До речі, чоловік Насті – Потап – отримав премію в номінації "Експериментатор року".

Настя Каменських (фото: прес-служба каналу "Україна")

"Королевою прямих ефірів року" стала Оля Полякова. У неї був дуже вдалий рік, незважаючи на карантин. Усім запам'яталися її прямі ефіри з зірками в соціальних мережах. Вона сама була дуже відвертою і спонукала до цього своїх зіркових колег.

Оля Полякова (фото: прес-служба каналу "Україна")

У номінації "Ньюсмейкер року" переміг ведучий шоу "Маска" Володимир Остапчук. Розлучення, представлення нової коханої, заручини, коронавірус, зміна статусу, нові проєкти... Про Остапчука в цьому році говорили найбільше.

"Цей рік був для мене багатий на події. Найяскравіша з них для мене – це весілля. Це був неймовірно емоційний день! В цілому рік сприймаю позитивно і ні про що не шкодую", - сказав шоумен, який прийшов на вручення премії зі своєю дружиною Христиною.

Володимир Остапчук (фото: прес-служба каналу "Україна")

Премію за "Наймасштабніший поцілунок року" отримав Олег Винник, який "чмокнув" одночасно всіх своїх шанувальниць під час свого віртуального концерту.

Весь список селебретіз, яким дісталися іменні статуетки:

  • MONATIK (переміг у номінації "Творець року")
  • Наталія Могилевська ("Завжди в тренді")
  • Alyona Alyona ("Пушка року")
  • Ірина Білик ("Наша легенда")
  • Тіна Кароль ("15 років неймовірна")
  • DZIDZIO ("Діапазон року")
  • Наталія і Вадим Мічковські ("І в горі, і в радості. Сім'я року")
  • Наталка Денисенко ("Сексі року")
  • Група "Время и Стекло" ("Точно, назавжди")
  • Група "Беz Обмежень" ("Концерти без обмежень")
  • Ліза Ткач ("Зірочка року")
  • Макс Барських ("Хітмейкер року")
  • Гурт "Антитіла" ("Мисливці за талантами")
  • Вєрка Сердючка ("Бризки шампанського року")
  • Арам Арзуманян ("Гарний настрій року")

Церемонія нагородження українських зірок премією "Ніч химер" (фото: прес-служба каналу "Україна")

Додамо, що під час вручення премії українські зірки так само почули астрологічний прогноз на 2021 рік. Кожен артист діставав з колоди карту з передбаченням. То ж що готує рік Бика знаменитостям – стане відомо в нових випусках програми "Зірковий шлях" вже 30 грудня.

Раніше ми писали, що Оля Полякова розповіла, чи був секс в її доньки.

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