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Кто очень секси, а кто - главный весельчак: названы "самые-самые" украинские звезды 2020-го

Автор: Lite

В этом году программе "Зірковий шлях" на канале "Украина" исполняется шесть лет. В честь своего дня рождения проект ежегодно награждает особенной премией представителей украинского шоу-бизнеса за их самые яркие достижения года.

В 2020 году список лауреатов, которые чаще всего удивляли информационными поводами, выглядит следующим образом.

Так, в номинации "Международный хит года" победила Настя Каменских, у которой был довольно насыщенный год, много треков и клипов. Один из последних – "A huevo". В переводе это слово означает – "супер". Таким был и год у артистки. К слову, муж Насти – Потап – получил премию в номинации "Экспериментатор года".

Настя Каменских (фото: пресс-служба канала "Украина")

"Королевой прямых эфиров года" стала Оля Полякова. У нее был очень удачный год, несмотря на карантин. Всем запомнились ее прямые эфиры со звездами в социальных сетях. Она сама была очень откровенной и побудила к этому своих звездных коллег.

Оля Полякова (фото: пресс-служба канала "Украина")

В номинации "Ньюсмейкер года" победил ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук. Развод, представление новой возлюбленной, помолвка, коронавирус, смена статуса, новые проекты… Об Остапчуке в этом году говорили больше всего.

"Этот год был для меня богат на события. Самое яркое из них для меня – это свадьба. Это был невероятно эмоционально день! В целом год воспринимаю позитивно и ни о чем не жалею", - сказал шоумен, который пришел на вручение премии со своей супругой Кристиной.

Владимир Остапчук (фото: пресс-служба канала "Украина")

Премию за "Самый масштабный поцелуй года" получил Олег Винник, который "чмокнул" одновременно всех своих поклонниц во время своего виртуального концерта.

Весь список селебретиз, которым достались именные статуетки:

  • MONATIK (победил в номинации "Творец года")
  • Наталия Могилевская ("Всегда в тренде")
  • Alyona Alyona ("Пушка года")
  • Ирина Билык ("Наша легенда")
  • Тина Кароль ("15 лет невероятная")
  • DZIDZIO ("Диапазон года")
  • Наталия и Вадим Мичковские ("И в горе, и в радости. Семья года")
  • Наталка Денисенко ("Секси года")
  • Группа "Время и Стекло" ("Точно, навсегда")
  • Группа "Беz Обмежень" ("Концерты без ограничений")
  • Лиза Ткач ("Звездочка года")
  • Макс Барских ("Хитмейкер года")
  • Группа "Антитела" ("Охотники за талантами")
  • Верка Сердючка ("Брызги шампанского года")
  • Арам Арзуманян ("Хорошее настроение года")

Церемония награждения украинских звезд премией "Ніч химер" (фото: пресс-служба канала "Украина")

Добавим, что во время вручения премии украинские звезды так же услышали астрологический прогноз на 2021 год. Каждый артист доставал из колоды карту с предсказанием. Так что готовит год Быка знаменитостям – станет известно в новых выпусках программы "Зірковий шлях" уже 30 декабря.

Ранее мы писали, что Оля Полякова рассказала, был ли секс у ее дочери.

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Новости Украины Настя КаменскихВладимир ОстапчукОлег Винник