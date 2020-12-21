Кто очень секси, а кто - главный весельчак: названы "самые-самые" украинские звезды 2020-го

В этом году программе "Зірковий шлях" на канале "Украина" исполняется шесть лет. В честь своего дня рождения проект ежегодно награждает особенной премией представителей украинского шоу-бизнеса за их самые яркие достижения года.

В 2020 году список лауреатов, которые чаще всего удивляли информационными поводами, выглядит следующим образом.

Так, в номинации "Международный хит года" победила Настя Каменских, у которой был довольно насыщенный год, много треков и клипов. Один из последних – "A huevo". В переводе это слово означает – "супер". Таким был и год у артистки. К слову, муж Насти – Потап – получил премию в номинации "Экспериментатор года".

Настя Каменских (фото: пресс-служба канала "Украина")

"Королевой прямых эфиров года" стала Оля Полякова. У нее был очень удачный год, несмотря на карантин. Всем запомнились ее прямые эфиры со звездами в социальных сетях. Она сама была очень откровенной и побудила к этому своих звездных коллег.

Оля Полякова (фото: пресс-служба канала "Украина")

В номинации "Ньюсмейкер года" победил ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук. Развод, представление новой возлюбленной, помолвка, коронавирус, смена статуса, новые проекты… Об Остапчуке в этом году говорили больше всего.

"Этот год был для меня богат на события. Самое яркое из них для меня – это свадьба. Это был невероятно эмоционально день! В целом год воспринимаю позитивно и ни о чем не жалею", - сказал шоумен, который пришел на вручение премии со своей супругой Кристиной.

Владимир Остапчук (фото: пресс-служба канала "Украина")

Премию за "Самый масштабный поцелуй года" получил Олег Винник, который "чмокнул" одновременно всех своих поклонниц во время своего виртуального концерта.

Весь список селебретиз, которым достались именные статуетки:

MONATIK (победил в номинации "Творец года")

Наталия Могилевская ("Всегда в тренде")

Alyona Alyona ("Пушка года")

Ирина Билык ("Наша легенда")

Тина Кароль ("15 лет невероятная")

DZIDZIO ("Диапазон года")

Наталия и Вадим Мичковские ("И в горе, и в радости. Семья года")

Наталка Денисенко ("Секси года")

Группа "Время и Стекло" ("Точно, навсегда")

Группа "Беz Обмежень" ("Концерты без ограничений")

Лиза Ткач ("Звездочка года")

Макс Барских ("Хитмейкер года")

Группа "Антитела" ("Охотники за талантами")

Верка Сердючка ("Брызги шампанского года")

Арам Арзуманян ("Хорошее настроение года")

Церемония награждения украинских звезд премией "Ніч химер" (фото: пресс-служба канала "Украина")

Добавим, что во время вручения премии украинские звезды так же услышали астрологический прогноз на 2021 год. Каждый артист доставал из колоды карту с предсказанием. Так что готовит год Быка знаменитостям – станет известно в новых выпусках программы "Зірковий шлях" уже 30 декабря.

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