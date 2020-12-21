Кто очень секси, а кто - главный весельчак: названы "самые-самые" украинские звезды 2020-го

В этом году программе "Зірковий шлях" на канале "Украина" исполняется шесть лет. В честь своего дня рождения проект ежегодно награждает особенной премией представителей украинского шоу-бизнеса за их самые яркие достижения года.
В 2020 году список лауреатов, которые чаще всего удивляли информационными поводами, выглядит следующим образом.
Так, в номинации "Международный хит года" победила Настя Каменских, у которой был довольно насыщенный год, много треков и клипов. Один из последних – "A huevo". В переводе это слово означает – "супер". Таким был и год у артистки. К слову, муж Насти – Потап – получил премию в номинации "Экспериментатор года".
Настя Каменских (фото: пресс-служба канала "Украина")
"Королевой прямых эфиров года" стала Оля Полякова. У нее был очень удачный год, несмотря на карантин. Всем запомнились ее прямые эфиры со звездами в социальных сетях. Она сама была очень откровенной и побудила к этому своих звездных коллег.
Оля Полякова (фото: пресс-служба канала "Украина")
В номинации "Ньюсмейкер года" победил ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук. Развод, представление новой возлюбленной, помолвка, коронавирус, смена статуса, новые проекты… Об Остапчуке в этом году говорили больше всего.
"Этот год был для меня богат на события. Самое яркое из них для меня – это свадьба. Это был невероятно эмоционально день! В целом год воспринимаю позитивно и ни о чем не жалею", - сказал шоумен, который пришел на вручение премии со своей супругой Кристиной.
Владимир Остапчук (фото: пресс-служба канала "Украина")
Премию за "Самый масштабный поцелуй года" получил Олег Винник, который "чмокнул" одновременно всех своих поклонниц во время своего виртуального концерта.
Весь список селебретиз, которым достались именные статуетки:
Церемония награждения украинских звезд премией "Ніч химер" (фото: пресс-служба канала "Украина")
Добавим, что во время вручения премии украинские звезды так же услышали астрологический прогноз на 2021 год. Каждый артист доставал из колоды карту с предсказанием. Так что готовит год Быка знаменитостям – станет известно в новых выпусках программы "Зірковий шлях" уже 30 декабря.
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