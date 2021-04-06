У шоу "Маска" розкриють обличчя трьох найсильніших учасників: коли це станеться?

Фіналісти "Маски" (фото: прес-служба каналу "Україна")

Над вражаючими номерами працювали 4 топових українських режисера-постановника - Костянтин Томільченко, Олександр Братковський, Ярослав Губський і Сергій Гуман. За цей час вони створили 76 надзвичайно яскравих номерів, які дивували, веселили і зворушували глядачів.

Музичний продюсер проекту Сергій Грачов разом з артистами підготував 76 улюблених хітів світового шоу-бізнесу, а ведучий Володимир Остапчук приміряв 10 вражаючих образів з кінематографа. До речі, у гранд-фіналі шоу Вова здивує новим перевтіленням і продемонструє свої вокальні вміння.

"Я переконаний, що в цю суботу всі українські глядачі будуть прикуті до екранів телевізорів, адже це фінал самого популярного і непередбачуваного шоу "Маска". Одинадцять тижнів безкомпромісної і запеклої боротьби між нашими фантастичними масками, і нарешті глядачі побачать розв'язку - гранд-фінал феєричного проекту", - коментує Остапчук.

Володимир Остапчук та зірковий детектив шоу Андрій Данилко (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Цікаво, що незважаючи на те, що український проект "Маска" - це адаптація всесвітньо відомого формату The Masked Singer, який виходить у близько 40 країнах світу, подібних нашим костюмам, створених дизайнерами Лесею Патокою і Назаром Дідиком, немає ні в жодній іншій версії.

Кожен образ - абсолютно унікальний, створений вручну кращими майстрами нашої країни, саме тому їх можна розглядати годинами.

"Оживили" цих героїв найяскравіші українські зірки. Так, під маскою кіберпанка Буйвола приховувався улюбленець українських глядачів Олег Винник, який згодом долучився до команди зіркових детективів і разом з неперевершеними Настею Каменських, Андрієм Данилком, Олею Поляковою і DZIDZIO розгадував особи учасників.

Хто ще брав участь у "Масці"?

У кожному ефірі глядачі знімали маску з одного героя. Так українці дізналися, що в образі привітної Крапанки ховалась кінорежисерка Оксана Байрак, кокетливої Лисиці - хореографиня Олена Шоптенко, розкішної Пави - співачка Ірина Федишин, а запальної Кози – психологиня Наталія Холоденко.

В костюмі легендарного Лева виступав співак Олександр Пономарьов, звабливої Троянди - співачка й актриса Аліна Гросу, магічного Мольфара - телеведучий Павло Костіцин, веселого Буряка - музикант Дмитро Каднай, а епатажного Сома - продюсер Іраклі Макацарія.

За крок до фіналу розкрили особистості зворушливого Жабеня, яким був актор і гуморист Євген Сморигін, ефектної Бабки, в образі якої ховалася співачка Анастасія Приходько, і неймовірно милого Циклопа, в якому маскувалася співачка Michelle Andrade.