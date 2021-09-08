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Дуже сумую: Меладзе зробив відверте зізнання про сім'ю

Автор: Lite

Валерій Меладзе зізнався, що всіляко намагається допомогти дружині, співачці Альбіні Джанабаєвій з маленькою дочкою. Тому більше місяця співак відмовлявся від будь-якої роботи за кордоном.

Про те, як переживає розлуку з близькими, сам зірковий артист розповів на знімальному майданчику талант-шоу "Співають всі!", яке виходить по суботах на каналі "Україна".

"Коли я вдома - обов'язково допомагаю з дитиною! Перші місяць-півтора я практично нікуди не виїжджав, намагався якомога більше бути вдома. А зараз на відстані дуже сумую. Але ми намагаємося телефонувати і спілкуватися по відеозв'язку", - розповів Валерій.

У артиста навіть є свої, особливі обов'язки, якими він із задоволенням ділиться.

"Заколисати дитину і заспокоїти маму", - з посмішкою каже співак.

"Знаєте, малюки іноді втомлюються у одного з батьків на руках, і їх повинен взяти інший - є таке спостереження. А так, в основному все на мамі, з мого боку - підтримати і заколисати", - коментує зірковий гість шоу "Співають всі!"

Валерій Меладзе (фото: прес-служба каналу "Україна")

І хоча для артиста дорога кожна хвилина, проведена з малятком, Меладзе зізнається - своїм дітям він постійно співав колискові, і цей ритуал для нього по-справжньому особливий.

Правда, молодша дочка співака має свої переваги.

"Я всім своїм дітям співав різні колискові. А ось молодшенька більше любить, коли я з нею говорю", - поділився артист.

Валерій Меладзе та Володимир Остапчук (фото: прес-служба каналу "Україна")

Нагадаємо, нещодавно Валерій Меладзе назвав Полякову "фріком" після секс-скандалу з братом.

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Валерій Меладзе