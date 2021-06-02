Співають всі: стали відомі нові деталі грандіозного талант-шоу

Що відомо про цей ТБ-проєкт

"Співають всі" уже називають "найнароднішим вокальним шоу", адже вперше в історії українського ТБ талант учасників оцінюватиме ціла сотня експертів.

На грандіозну сцену виходитимуть представники різних музичних напрямів - професіонали й аматори, дорослі та діти - аби вразити своїми співочими вміннями якомога більше членів журі.

"Це грандіозний проєкт, який вражає своїми масштабами. Вперше долю учасників талант-шоу вирішуватиме не одна людина, не чотири, а одразу сто! А очолить це унікальне журі легенда українського шоу-бізнесу", - кажуть організатори.

Як буде проходити шоу

У кожному випуску перед журі постануть 12 учасників. Їхнє завдання - виконати композицію так, щоб якомога більше членів "сотні" встали та почали підспівувати. Учасник може набрати від 0 до 100 балів.

У фінал вийдуть два найкращі вокалісти за результатами випуску. Той, хто набрав найбільшу кількість балів, проходить автоматично. А конкурсанти, котрі посіли друге і третє місця, за це право поборються у музичній дуелі наприкінці епізоду.

Як стати учасником "Співають всі"?

Зараз триває кастинг вокалістів. Для участі в шоу не обов’язково бути професійним співаком або мати досвід виступів на сцені. Співати конкурсанти можуть у будь-кому жанрі, самостійно або у складі вокального колективу.

Правда, брати участь у шоу можуть виконавці, яким виповнилося 14 років.

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