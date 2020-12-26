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Стало відомо, що відбувається з шикарними костюмами після зйомок ТВ-шоу

Новость на русском → Київ, Субота 26 грудня 2020 10:02
Стало відомо, що відбувається з шикарними костюмами після зйомок ТВ-шоу Експерт шоу "Супер Топ-моделі по-українськи" відповіла на цікаве питання (фото: прес-служба Нового каналу)
Автор: Lite

Зйомки реаліті - це завжди свято. А якщо мова йде про зйомки модельного реаліті Нового каналу "Супер Топ-моделі по-українськи", в якому нещодавно визначилася переможниця, то це ще і неймовірно стильне свято.

Стало відомо, що відбувається з шикарними костюмами після зйомок ТВ-шоу

Зірки шоу "Супер Топ-моделі по-українськи" (фото: instagram.com/tatyana_bryk/)

Як відомо, над створенням модних образів для шоу працює ціла команда чарівників і чарівниць. Серед них - знаменита fashion-фотограф і експерт Соня Плакидюк.

І сьогодні вона відповіла на цікаве для багатьох українців питання: куди ж шикарні вбрання потрапляють після закінчення зйомок?

"Деякі речі ми використовуємо кілька разів і перешиваємо. Наприклад, в Суперсезоні ми зі стилістами по-новому обіграли піджак від бренду ARTEMKLIMCHUK, який я одягала на зйомку в першому сезоні "Топ-моделі по-українськи", - зізналася Плакидюк.

Вона додала, що деякі наряди відправляються до неї "на ПМЖ", а деякі - залишаються на каналі в костюмерній.

Стало відомо, що відбувається з шикарними костюмами після зйомок ТВ-шоу

Соня Плакидюк (фото: прес-служба Нового каналу)

Найчастіше одяг шиють спеціально для експертів і учасниць. Буває і таке, що речі беруть напрокат, тоді після зйомок їх просто повертають до бутіка. А іноді експерти приходять на майданчик "зі своїм".

"Все взуття та аксесуари як правило мої від початку - вони живуть у своєму будиночку і ніжно мною кохаються і носяться", - зазначила Соня.

Стало відомо, що відбувається з шикарними костюмами після зйомок ТВ-шоу

Переможниця шоу "Супер Топ-моделі по-українськи" (фото: instagram.com/tatyana_bryk/)

Раніше ми писали, що українська модель кинула лідера Imagine Dragons прямо на Різдво.

Також нещодавно стиліст реаліті "Супер Топ-модель по-українськи" розповів, у чому зустрічати Новий рік 2021.

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