Стало известно, что происходит с шикарными костюмами после съемок ТВ-шоу

Съемки реалити - это всегда праздник. А если речь идет о съемке модельного реалити Нового канала "Супер Топ-модели по-украински", в котором недавно определилась победительница, то это еще и невероятно стильный праздник.

Звезды шоу "Супер Топ-модели по-украински" (фото: instagram.com/tatyana_bryk/)

Как известно, над созданием модных образов для шоу работает целая команда волшебников и волшебниц. Среди них - знаменитая fashion-фотограф и эксперт Соня Плакидюк.

И сегодня она ответила на интересующих многих украинцев вопрос: куда же шикарные наряды попадают после окончания съемок?

"Некоторые вещи мы используем несколько раз и перешиваем. Например, в Суперсезоне мы со стилистами по-новому обыграли пиджак от бренда ARTEMKLIMCHUK, который я надевала на съемку в первом сезоне "Топ-модели по-украински", - призналась Плакидюк.

Она добавила, что некоторые наряды отправляются к ней "на ПМЖ", а некоторые - остаются на канале в костюмерной.

Соня Плакидюк (фото: пресс-служба Нового канала)

Чаще всего одежду шьют специально для экспертов и участниц. Бывает и такое, что вещи берут напрокат, тогда после съемок их просто возвращают в бутик. А иногда эксперты приходят на площадку "со своим".

"Вся обувь и аксессуары как правило мои изначально - они живут в своем домике и нежно мною любятся и носятся", - отметила Соня.

Победительница шоу "Супер Топ-модели по-украински" (фото: instagram.com/tatyana_bryk/)

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