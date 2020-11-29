Танці з зірками: названий головний претендент на перемогу

Шоу Танці з зірками 2020 знаходиться на фінішній прямій. Вже в цю неділю відбудеться суперфінал головного танцювального шоу країни. За кубок "Танців" будуть битися три зоряних пари, серед яких букмекери вже вибрали головного фаворита.

29 листопада пройде один з найбільш напружених випусків шоу Танці з зірками. За кубок "Танців" в суперфіналі будуть битися Юлія Саніна, Надія Мейхер та Санта Дімопулос. За результатами ефіру, який пройде сьогодні увечері, покинути шоу повинна екс-"ВІА Гра" Надія Мейхер. Згідно з прогнозами різних букмекерських контор, менш очевидно вибрати переможницю проєкту.

Букмекери вважають, що головною претенденткою на кубок "Танців" є українська співачка Санта Дімопулос. Ставки на її перемогу приймаються з коефіцієнтами 1.60-1.65. На другому місці в рейтингу йде солістка групи Hardkiss Юлія Саніна, шанси якої трохи нижче. Букмекери приймають ставки на її перемогу з коефіцієнтами 2.15-2.20. Останнім вірогідним володарем призу може стати Надія Мейхер. В її перемогу букмекери вірять найменше, тому приймають ставки з коефіцієнтами 5.00-6.00.

Варто відзначити, що під час минулого ефіру найвищі оцінки судді віддали двом парам: Санті Дімопулос з Максом Леоновим, і Юлії Саніній з Дмитром Жуком. Пари отримали по 119 балів. Надія Мейхер і Кирило Васюк отримали трохи менше - 116 балів. Так, головною кандидаткою на перемогу в шоу є артистка Санта Дімопулос.

Нагадаємо, раніше Санта Дімопулос зізнавалася, що Танці з зірками для неї, це виклик самій себе, "який вона із задоволенням прийняла, хоч їй часом доводиться дуже нелегко".

Варто нагадати, що Надію Мейхер розкритикували за невдалий і вульгарний образ на Танцях з зірками.