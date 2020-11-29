Танцы со звездами: назван главный претендент на победу

Шоу Танцы со звездами 2020 находится на финишной прямой. Уже в это воскресенье состоится суперфинал главного танцевального шоу страны. За кубок "Танцев" сразится три звездных пары, среди которых букмекеры уже выбрали главного фаворита.

29 ноября пройдет один из самых напряженных выпусков шоу Танцы со звездами. За кубок "Танцев" в суперфинале будут сражаться Юлия Санина, Надежда Мейхер и Санта Димопулос. По результатам эфира, который пройдет сегодня вечером, покинуть шоу должна экс-"ВИА Гра" Надежда Мейхер. Согласно прогнозам разных букмекерских контор, менее очевидно выбрать победительницу проекта.

Букмекеры все же считают, что главной претенденткой на кубок "Танцев" является украинская певица Санта Димопулос. Ставки на ее победу принимаются с коэффициентами 1.60-1.65. На втором месте в рейтинге идет солистка группы Hardkiss Юлия Санина, шансы которой немного ниже. Букмекеры принимают ставки на ее победу с коэффициентами 2.15-2.20. Последним вероятным обладателем приза может стать Надежда Мейхер. В ее победу букмекеры верят меньше всего, поэтому принимают ставки с коэффициентами 5.00-6.00.

Стоит отметить, что во время прошлого эфира самые высокие оценки судьи отдали двум парам: Санте Димопулос и Максу Леонову, и Юлии Саниной и Диме жуку. Пары получили по 119 баллов. Надежда Мейхер и Кирилл Васюк получили немного меньше - 116 баллов. Так, главной кандидаткой на победу в шоу является артистка Санта Димопулос.

Напомним, ранее Санта Димопулос признавалась, что Танцы со звездами для нее, это вызов самой себе, "который она с удовольствием приняла, хоть ей порой приходится очень нелегко".

Стоит напомнить, что ранее Надежду Мейхер раскритиковали за неудачный и вульгарный образ на Танцах со звездами.