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На українське ТБ повертається легендарна гра "Що? Де? Коли?": список зіркових ерудитів

Автор: Дмитрий Войналович

На українські екрани повертається улюблене інтелектуальне шоу мільйонів "Що? Де? Коли?". У крісла знавців в 10 сезоні традиційно сядуть, як досвідчені гравці, так і новачки, серед яких артисти, спортсмени, гумористи, юристи та ведучі.

Коли і де дивитися нові випуски "Що? Де? Коли?", хто братиме участь у шоу - читайте у матеріалі Lite нижче.

Коли і де дивитися 10 сезон "Що? Де? Коли?"

Відбіркова серія ігор 10 сезону інтелектуального телеклубу стартує вже у суботу, 2 жовтня, о 23:30 на телеканалі "Україна".

Новий сезон "Що? Де? Коли?" стартує 2 жовтня (фото: прес-служба клубу)

Хто братиме участь у "Лізі зірок"?

Серед тих, хто зійдеться в інтелектуальному поєдинку у п'яти командах, будуть:

  • Сергій Притула
  • Анатолій Анатоліч
  • Олександр Педан
  • Сергій Сивохо
  • Володимир Дантес
  • Анна Завальська
  • Леся Нікітюк
  • Володимир Остапчук
  • Віталій Школьний
  • Максим Сікора
  • Григорій Герман
  • Олег Панюта
  • Олена Кравець та багато інших.

Капітаном команди знавців став Олексій Резніков, а ведучим програми буде Олександр Андросов.

"Перша гра після великої перерви - це складно і дуже хвилююче. Ми сумували. Новачки прекрасно вписалися, дуже хороша команда вийшла. Олег Панюта вже досвідчений гравець, тому ми разом підтримували бойовий дух у партнерів", - говорить капітан команди ведучих каналу "Україна" Анатолій Анатоліч, який зіграв 13 ігор в елітарному клубі інтелектуалів.

Ерудити "Що? Де? Коли?" з команди каналу "Україна" (фото: прес-служба клубу)

Правила гри

У "Що? Де? Коли?" беруть участь команди з шести осіб, які відповідають на запитання телеглядачів.

Правильна відповідь, яку знавці мають знайти протягом хвилини, приносить їм бал. У випадку невірної відповіді, очко відходить команді телеглядачів.

Дві кращі команди, за підсумками серії, вийдуть у фінальну дуель. Ювілейний сезон "Ліги зірок" завершиться суперфіналом, у якому візьме участь збірна знавців, до складу якої увійдуть кращі гравці клубу з кожної команди.

Нагадаємо, нещодавно стала відома дата прем'єри 2 сезону грандіозного шоу "Маска".

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