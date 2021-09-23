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На украинское ТВ возвращается легендарная игра "Что? Где? Когда?": список звездных знатоков

Автор: Дмитрий Войналович

На украинские экраны возвращается любимое интеллектуальное шоу миллионов "Что? Где? Когда?". В кресла знатоков в 10 сезоне традиционно сядут, как опытные игроки, так и новички, среди которых артисты, спортсмены, юмористы, юристы и ведущие.

Когда и где смотреть новые выпуски "Что? Где? Когда?", кто будет участвовать в шоу - читайте в материале Lite ниже.

Когда и где смотреть 10 сезон "Что? Где? Когда?"

Отборочная серия игр 10 сезона интеллектуального телеклуба стартует уже в субботу, 2 октября, в 23:30 на телеканале "Украина".

Новый сезон "Что? Где? Когда?" стартует 2 октября (фото: пресс-служба клуба)

Кто будет участвовать в "Лиге звезд"?

Среди тех, кто сойдется в интеллектуальном поединке в пяти командах, будут:

  • Сергей Притула
  • Анатолий Анатолич
  • Александр Педан
  • Сергей Сивохо
  • Владимир Дантес
  • Анна Завальская
  • Леся Никитюк
  • Владимир Остапчук
  • Виталий Школьный
  • Максим Сикора
  • Григорий Герман
  • Олег Панюта
  • Елена Кравец и многие другие.

Капитаном команды знатоков стал Алексей Резников, а ведущим программы будет Александр Андросов.

"Первая игра после большого перерыва - это сложно и очень волнительно. Мы скучали. Новички прекрасно вписались, очень хорошая команда получилась. Олег Панюта уже опытный игрок, поэтому мы вместе поддерживали боевой дух у партнеров", - говорит капитан команды ведущих канала "Украина" Анатолий Анатолич, который сыграл 13 игр в элитарном клубе интеллектуалов.

Эрудиты "Что? Где? Когда?" из команды канала "Украина" (фото: пресс-служба клуба)

Правила игры

В "Что? Где? Когда?" участвуют команды из шести человек, которые отвечают на вопросы телезрителей.

Правильный ответ знатоки должны найти в течение минуты, он приносит им балл. В случае неверного ответа, очко отходит команде телезрителей.

Две лучшие команды, по итогам серии, выйдут в финальную дуэль. Юбилейный сезон "Лиги звезд" завершится суперфиналом, в котором примет участие сборная знатоков, в состав которой войдут лучшие игроки клуба из каждой команды.

Напомним, недавно стала известна дата премьеры 2 сезона грандиозного шоу "Маска".

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