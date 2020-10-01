Воно мені треба - померти в 30 років? Учасник ТБ-шоу розлучився з примхливою українкою

Учасниця шоу "Кохання на виживання" Настя змусила свого коханого Олега страждати і терпіти біль.

Так, бо це лиш з боку здається, що випробування в популярному ТБ-шоу на Новому каналі не мають нічого спільного з реальним життям (бо ж як пов'язані між собою світла любов і колупання в фекаліях або пірсинг?!). Але подібні перевірки показують іншу сторону відносин.

Учасники проєкту "Кохання на виживання" Настя і Олег

У новому випуску проєкту Олег заради коханої готовий був стрибнути вище голови і дістати зірку з неба. А їй було мало.

"Якщо він хотів стосунків з яскравою дівчиною, яка приваблює до себе увагу, тоді повинен був розуміти, на що йде. Я адекватно оцінюю себе. Вважаю симпатичною. Олег не тягне мене по життю - ні фізично, ні морально, ні матеріально", - каже Настя.

Настя, судячи з усього, не любила Олега ніколи

Хлопцеві довелося тягнути кохану в буквальному сенсі - на возі по вибоїнах, крізь пекельний трафік. По дорозі він зійшовся у двобої з силачем, копирсався голою рукою у фекаліях - тільки б дівчина була щаслива. Але вона не пошкодувала Олега і тоді, коли йому потрібно було проколоти вухо простою голкою прямо на вулиці, сама провела болісну процедуру.

"Я був брудний. Не дай Бог, потрапила б інфекція. Воно мені треба - померти в 30 років?! Плюс, не переношу уколи. Але що залишалося робити? Пішов на це, щоб Настя не нервувала і не плакала", - зізнався учасник.

Олег терпів біль заради своєї коханої

Але, на жаль, болісні зусилля не окупилися. Хлопцеві не вдалося врятувати стосунки. Після п'яти випробувань пара розлучилася.

Раніше ми писали, що учасник ТВ-шоу поставив своїй дівчині-українці шрам тліючою палицею.