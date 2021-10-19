Дієвий б'юті-арсенал: косметолог розповіла, як "стерти" розширені пори
Чи можна звузити пори раз і назавжди? Цим питанням задаються "щасливі" власниці цієї естетичної пролеми. Чи можна зробити обличчя гладким, немов полотно, тим, хто має "пористу" шкіру?
Косметолог Євгенія Седіна вирішила розставити всі крапки над i на сторінці в Instagram.
Вона назвала основні причини розширення пор. Експерт нагадала, що функція пор — виділення сального секрету і активну участь у формуванні ліпідної плівки. Коли себума виробляється занадто багато, шкіра стає нерівною, тьмяною, відбувається закупорка пор, з'являються висипання.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Чому ж шкіра стає "пористою":
- Гормональний дисбаланс. У підлітковий період і під час вагітності зміни в ендокринній системі можуть викликати надмірне виділення себума і розширення пор.
- Жирний тип шкіри. На жаль, підвищене вироблення шкірного сала часто запрограмована генетично.
- Неправильний догляд. Щоб себум не забивав пори, шкіру треба правильно і регулярно очищати.
- Харчування. Любов до гострого і жирного, захоплення солодкими газованими напоями і випічкою відбиваються на стані шкіри не кращим чином.
- Захоплення сонцем (солярієм).Під впливом ультрафіолету в якості природного захисного заходу потовщується роговий шар, і порам стає важче звільнятися від забруднень.
- Вік. Через руйнування колагену і еластину шкіра втрачає еластичність, стає нерівною, і пори залишаються розширеними.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Чи можна звузити пори?
Погана новина: раз і назавжди — ні. Хороша новина: тимчасово і візуально — цілком. Але ця проблема потребує постійної уваги, певних зусиль і послідовних дій.
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70% успіху такого заходу - це домашній догляд. Щоб пори стали менш помітними, знадобиться цілий б'юті-арсенал:
- Правильне умивання. Починаєте з гарячої води, потім гель або пінка з фруктовими кислотами, в'яжучими компонентами. Масажуємо шкіру в області Т-зони 2-3 хвилини, змиваємо гарячою водою і закінчуємо умивання прохолодною і холодною водою.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
- Скраби. М'які абразивні частинки в складі прекрасно видаляють скупчення себума, забруднення і ороговілі клітини. Шкіра стає рівніше, пори менш помітними.
- Креми з гідроксикислотами (саліцилової, молочної, гліколевої).
- Стягуючі маски на основі сірки і білої глини, 1-2 рази в тиждень.
- Тонік/лосьйон з в'яжучими компонентами (аїр, білу вербу, березу, бук, гамамеліс, лавр, мирт, шавлія, евкаліпт, листя чорної смородини).
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
- Сироватки з койевой, феруловой, саліцилової кислотами для щоденного використання.
- Уникайте щільних кремів, навіть якщо здається, що шкірі недостатньо зволоження. В такому випадку поміняйте сироватку, а крем залиште легким.
Нагадаємо, що раніше косметолог Ольга Петруніна пояснила, чи варто в холоди міняти зволожуючий крем на живильний.