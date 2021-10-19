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Дієвий б'юті-арсенал: косметолог розповіла, як "стерти" розширені пори

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Вівторок 19 жовтня 2021 12:38
Дієвий б'юті-арсенал: косметолог розповіла, як "стерти" розширені пори Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Чи можна звузити пори раз і назавжди? Цим питанням задаються "щасливі" власниці цієї естетичної пролеми. Чи можна зробити обличчя гладким, немов полотно, тим, хто має "пористу" шкіру?

Косметолог Євгенія Седіна вирішила розставити всі крапки над i на сторінці в Instagram.

Вона назвала основні причини розширення пор. Експерт нагадала, що функція пор — виділення сального секрету і активну участь у формуванні ліпідної плівки. Коли себума виробляється занадто багато, шкіра стає нерівною, тьмяною, відбувається закупорка пор, з'являються висипання.

Дієвий б'юті-арсенал: косметолог розповіла, як &quot;стерти&quot; розширені пори

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Чому ж шкіра стає "пористою":

  • Гормональний дисбаланс. У підлітковий період і під час вагітності зміни в ендокринній системі можуть викликати надмірне виділення себума і розширення пор.
  • Жирний тип шкіри. На жаль, підвищене вироблення шкірного сала часто запрограмована генетично.
  • Неправильний догляд. Щоб себум не забивав пори, шкіру треба правильно і регулярно очищати.
  • Харчування. Любов до гострого і жирного, захоплення солодкими газованими напоями і випічкою відбиваються на стані шкіри не кращим чином.
  • Захоплення сонцем (солярієм).Під впливом ультрафіолету в якості природного захисного заходу потовщується роговий шар, і порам стає важче звільнятися від забруднень.
  • Вік. Через руйнування колагену і еластину шкіра втрачає еластичність, стає нерівною, і пори залишаються розширеними.

Дієвий б'юті-арсенал: косметолог розповіла, як &quot;стерти&quot; розширені пори

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Чи можна звузити пори?

Погана новина: раз і назавжди — ні. Хороша новина: тимчасово і візуально — цілком. Але ця проблема потребує постійної уваги, певних зусиль і послідовних дій.

70% успіху такого заходу - це домашній догляд. Щоб пори стали менш помітними, знадобиться цілий б'юті-арсенал:

  • Правильне умивання. Починаєте з гарячої води, потім гель або пінка з фруктовими кислотами, в'яжучими компонентами. Масажуємо шкіру в області Т-зони 2-3 хвилини, змиваємо гарячою водою і закінчуємо умивання прохолодною і холодною водою.

Дієвий б'юті-арсенал: косметолог розповіла, як &quot;стерти&quot; розширені пори

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • Скраби. М'які абразивні частинки в складі прекрасно видаляють скупчення себума, забруднення і ороговілі клітини. Шкіра стає рівніше, пори менш помітними.
  • Креми з гідроксикислотами (саліцилової, молочної, гліколевої).
  • Стягуючі маски на основі сірки і білої глини, 1-2 рази в тиждень.
  • Тонік/лосьйон з в'яжучими компонентами (аїр, білу вербу, березу, бук, гамамеліс, лавр, мирт, шавлія, евкаліпт, листя чорної смородини).

Дієвий б'юті-арсенал: косметолог розповіла, як &quot;стерти&quot; розширені пори

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • Сироватки з койевой, феруловой, саліцилової кислотами для щоденного використання.
  • Уникайте щільних кремів, навіть якщо здається, що шкірі недостатньо зволоження. В такому випадку поміняйте сироватку, а крем залиште легким.

Нагадаємо, що раніше косметолог Ольга Петруніна пояснила, чи варто в холоди міняти зволожуючий крем на живильний.

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