Дієвий б'юті-арсенал: косметолог розповіла, як "стерти" розширені пори

Чи можна звузити пори раз і назавжди? Цим питанням задаються "щасливі" власниці цієї естетичної пролеми. Чи можна зробити обличчя гладким, немов полотно, тим, хто має "пористу" шкіру?

Косметолог Євгенія Седіна вирішила розставити всі крапки над i на сторінці в Instagram.

Вона назвала основні причини розширення пор. Експерт нагадала, що функція пор — виділення сального секрету і активну участь у формуванні ліпідної плівки. Коли себума виробляється занадто багато, шкіра стає нерівною, тьмяною, відбувається закупорка пор, з'являються висипання. Ілюстративне фото (www.pexels.com) Чому ж шкіра стає "пористою": Гормональний дисбаланс. У підлітковий період і під час вагітності зміни в ендокринній системі можуть викликати надмірне виділення себума і розширення пор.

Жирний тип шкіри. На жаль, підвищене вироблення шкірного сала часто запрограмована генетично.

Неправильний догляд. Щоб себум не забивав пори, шкіру треба правильно і регулярно очищати.

Харчування. Любов до гострого і жирного, захоплення солодкими газованими напоями і випічкою відбиваються на стані шкіри не кращим чином.

Захоплення сонцем (солярієм).Під впливом ультрафіолету в якості природного захисного заходу потовщується роговий шар, і порам стає важче звільнятися від забруднень.

Вік. Через руйнування колагену і еластину шкіра втрачає еластичність, стає нерівною, і пори залишаються розширеними. Ілюстративне фото (www.pexels.com) Чи можна звузити пори? Погана новина: раз і назавжди — ні. Хороша новина: тимчасово і візуально — цілком. Але ця проблема потребує постійної уваги, певних зусиль і послідовних дій.

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70% успіху такого заходу - це домашній догляд. Щоб пори стали менш помітними, знадобиться цілий б'юті-арсенал: Правильне умивання. Починаєте з гарячої води, потім гель або пінка з фруктовими кислотами, в'яжучими компонентами. Масажуємо шкіру в області Т-зони 2-3 хвилини, змиваємо гарячою водою і закінчуємо умивання прохолодною і холодною водою. Ілюстративне фото (www.pexels.com) Скраби. М'які абразивні частинки в складі прекрасно видаляють скупчення себума, забруднення і ороговілі клітини. Шкіра стає рівніше, пори менш помітними.

Креми з гідроксикислотами (саліцилової, молочної, гліколевої).

Стягуючі маски на основі сірки і білої глини, 1-2 рази в тиждень.

Тонік/лосьйон з в'яжучими компонентами (аїр, білу вербу, березу, бук, гамамеліс, лавр, мирт, шавлія, евкаліпт, листя чорної смородини). Ілюстративне фото (www.pexels.com) Сироватки з койевой, феруловой, саліцилової кислотами для щоденного використання.

Уникайте щільних кремів, навіть якщо здається, що шкірі недостатньо зволоження. В такому випадку поміняйте сироватку, а крем залиште легким.