Без них - ніяк: топ-7 вітамінів і мінералів для ідеальної шкіри

Ці 7 вітамінів і мінералів необхідних шкірі, щоб вона випромінювала щастя:

Цинк. Дефіцит проявляється загостренням акне, дерматитів, псоріазу, зниження еластичності шкіри.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Вітамін С бере участь в реакціях утворення колагену і є потужним антиоксидантом, уповільнює старіння. Його нестача проявляється огрубінням шкіри, тьмяним кольором, сухістю, повільним загоєнням травм.

Вітамін А бореться з сухістю, акне, запобігає пігментацію, покращує зір. Брак проявляється лущенням, тріщинами, акне, екземою, псоріазом, потемнінням шкіри.

Комплекс вітамінів групи В покращує циркуляцію крові і клітинного дихання, обмін речовин в цілому. При нестачі може виникнути висип, порушення травлення, акне. Ще дуже серйозні зміни-депресія і дефіцит заліза, який жінкам взагалі допускати не можна категорично!

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Вітамін Е - найважливіший з вітамінів краси. Він бореться з вільними радикалами, запобігає сухості і швидкому старінню. При нестачі шкіра покривається віковими плямами і зморшками, сохне.

Вітамін К необхідний тим, хто бореться з темними колами під очима, судинними зірочками, синцями, шрамами і розтяжками.

Вітамін D - важливий для судин, імунітету і кісткової системи, захищає шкіру від передчасного старіння. Псоріаз, потовщення ділянок шкіри і швидко з'являються зморшки свідчать про його нестачу.

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Якщо організм виснажений, то тільки один догляд за шкірою у вигляді крему або уколу не допоможе швидко і надовго. Підтримуйте здоров'я зсередини, харчуйтеся якісно, більше рухайтеся,.