Всього 2 компоненти: засіб від зморшок, який творить чудеса

Муміє - біологічно активна смолоподібна речовина, що випливає з ущелин скель південних гір; гірське масло (віск).

Гірська олія - це приголомшливий чистильник. Він витягує бруд, пил і шкірне сало із закупорених пір, знищує шкідливі бактерії, глибоко очищає шкіру і наповнює її корисними поживними речовинами.



Муміє прискорює регенерацію клітин шкіри. Оновленій шкірі легше дихати, вона ніби світиться зсередини, випромінюючи красу і здоров'я. Муміє, завдяки своїй стягуючій дії і активним речовинам, здатне розгладити зморшки і візуально відняти у вас кілька років.

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Гірський віск не маскує, не коригує, а дійсно омолоджує і лікує шкіру.

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ПРИГОТУВАННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ:

Муміє - 2 таблетки.

Сметана - 2 ч. л.



Муміє розчинити в 1 чайній ложці теплої води, додати сметану, перемішати до однорідного стану, маску нанести на все обличчя, шию, зону декольте, витримати 20 хвилин, змити теплою водою, для закріплення результату на шкіру нанести улюблений доглядовий крем.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Результат видно після першого застосування. За час курсу ви не тільки побачите перетворення шкіри, але і вилікуєте її від тих недоліків, які мучили вас роками. Перерва між курсами процедур повинна бути від півроку — частити не варто.



Застосування: 1 раз на тиждень.

Курс: 10 процедур.