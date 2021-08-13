Щоб не було акне: косметолог розповіла правду про камедони і дала поради для чистої шкіри

Найчастіше комедони з'являються в підлітковому віці або у дорослих з жирною/комбінованою шкірою.



Що відбувається?

1.Підвищується активність сальних залоз

2.Порушується процес кератинізації, тобто злущування мертвих лусочок

3.Шкірне сало стає більш в'язким і густим



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

За підсумком, шкірного сала багато, воно густе, йому і так складно вилитися назовні. А тут ще й шлях зверху перекритий омертвілими лусочками. І все, привіт комедон. Ситуація ускладнюється неправильним доглядом і курінням. Це 1-а ступінь акне, комедональна.



Що робити?

Вплинути на ланки патогенез - зробити так, щоб шкірного сала стало менше і не такого густого, щоб лусочки злущивались вчасно.



Що допомагає найкраще?

Адапален

Азелаїнова кислота

Саліцилова кислота

Мигдальна і гліколева кислоти

Звичайно ж, пілінги на основі перерахованих вище кислот

Очищення в два етапи (гідрофільне масло + пінка)

Перегляд декоративної косметики

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Що не робити?