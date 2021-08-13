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Щоб не було акне: косметолог розповіла правду про камедони і дала поради для чистої шкіри

Автор: Ольвія Агаркова

Закриті камедони або в народі "подкожники" – неприємне і навіть хворобливе явище, яке несе в собі не тільки естетичний ефект, але завдає шкоди здоров'ю шкіри. На щастя, з ними можна і потрібно боротися.

Косметолог Яна Смірнова в Instagram розповіла про причини появи камедонів і пояснила, як з ними боротися, а чого робити ні в якому разі не варто.

Найчастіше комедони з'являються в підлітковому віці або у дорослих з жирною/комбінованою шкірою.

Що відбувається?

1.Підвищується активність сальних залоз
2.Порушується процес кератинізації, тобто злущування мертвих лусочок
3.Шкірне сало стає більш в'язким і густим


Ілюстративне фото (www.pexels.com)

За підсумком, шкірного сала багато, воно густе, йому і так складно вилитися назовні. А тут ще й шлях зверху перекритий омертвілими лусочками. І все, привіт комедон. Ситуація ускладнюється неправильним доглядом і курінням. Це 1-а ступінь акне, комедональна.

Що робити?

Вплинути на ланки патогенез - зробити так, щоб шкірного сала стало менше і не такого густого, щоб лусочки злущивались вчасно.

Що допомагає найкраще?

  • Адапален
  • Азелаїнова кислота
  • Саліцилова кислота
  • Мигдальна і гліколева кислоти
  • Звичайно ж, пілінги на основі перерахованих вище кислот
  • Очищення в два етапи (гідрофільне масло + пінка)
  • Перегляд декоративної косметики

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Що не робити?

  • Не намагатися їх давити. Швидше за все, нічого не вийде, а натомість з'явиться запалення і червона пляма потім. А якщо старанно постаратися, то і рубець. Воно вам треба?
  • Не вмиватися милом і агресивними умивашками. Не сушити спиртом.
  • Не налягати на копчене, гостре, солодке, борошняне.

Нагадаємо, що раніше косметолог Ольга Петруніна розповіла про догляд за дитячою та підлітковою шкірою.

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