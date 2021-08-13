Щоб не було акне: косметолог розповіла правду про камедони і дала поради для чистої шкіри

Закриті камедони або в народі "подкожники" – неприємне і навіть хворобливе явище, яке несе в собі не тільки естетичний ефект, але завдає шкоди здоров'ю шкіри. На щастя, з ними можна і потрібно боротися.
Косметолог Яна Смірнова в Instagram розповіла про причини появи камедонів і пояснила, як з ними боротися, а чого робити ні в якому разі не варто.
Найчастіше комедони з'являються в підлітковому віці або у дорослих з жирною/комбінованою шкірою.
Що відбувається?
1.Підвищується активність сальних залоз
2.Порушується процес кератинізації, тобто злущування мертвих лусочок
3.Шкірне сало стає більш в'язким і густим
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
За підсумком, шкірного сала багато, воно густе, йому і так складно вилитися назовні. А тут ще й шлях зверху перекритий омертвілими лусочками. І все, привіт комедон. Ситуація ускладнюється неправильним доглядом і курінням. Це 1-а ступінь акне, комедональна.
Що робити?
Вплинути на ланки патогенез - зробити так, щоб шкірного сала стало менше і не такого густого, щоб лусочки злущивались вчасно.
Що допомагає найкраще?
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Що не робити?
Нагадаємо, що раніше косметолог Ольга Петруніна розповіла про догляд за дитячою та підлітковою шкірою.