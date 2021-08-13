Чтобы не было акне: косметолог рассказала правду о камедонах и дала советы для чистой кожи

Чаще всего комедоны появляются в подростковом возрасте или у взрослых с жирной/комбинированной кожей.



Что происходит?

1.Повышается активность сальных желез

2.Нарушается процесс кератинизации, т.е. слущивания мертвых чешуек

3.Кожное сало становится более вязким и густным



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

По итогу, кожного сала много, оно густое, ему и так сложно излиться наружу. А здесь еще и путь сверху перекрыт омертвевшими чешуйками. И все, здравствуй комедон. Ситуация усугубляется неправильным уходом и курением. Это 1-ая степень акне, комедональная.



Что делать?

Повлиять на звенья патогенез - сделать так, чтобы кожного сала стало меньше и не такого густого, чтобы чешуйки слущивались вовремя.



Что помогает лучше всего?

Адапален

Азелаиновая кислота

Салициловая кислота

Миндальная и гликолевая кислоты

Конечно же, пилинги на основе вышеперечисленных кислот

Очищение в два этапа (гидрофильное масло + пенка)

Пересмотр декоративной косметики

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Что не делать?