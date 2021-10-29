Аніта Луценко розповіла, що треба їсти, щоб позбутися від випадіння волосся

Відомий український тренер Аніта Луценко вказала на прямий зв'язок між харчуванням і здоров'ям локонів.
На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала список продуктів, які повинні бути в раціоні у кожної дівчини, яка мріє про красиву шевелюру.
Що має бути в нашому раціоні, щоб волосся відмінно колосилося і було блискучим, не випадало:
1. Достатня кількість білка (м'ясо, риба, яйця, птиця, сир, морепродукти)
2. Червоне м'ясо 1-2 рази на тиждень як джерело заліза
3. Вітамін C для кращого засвоєння заліза (перець солодкий, брокколі, цитрусові, ківі, зелень, капуста)
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
4. Досить жиру в раціоні (масло, сметана, горіхи, насіння, авокадо).
5. Не потрібно пити по 10 чашок чаю і кави в день. Це перешкоджає засвоєнню вітамінів і мінералів.
6. Харчування має бути різноманітним, таким чином з різних продуктів в нас потраплять різні вітаміни і мінерали.
До слова, Луценко анонсувала другий рівень "Марафону красивого волосся", який стартує 1 листопада, де в запрошених фахівцях - дієтолог і дерматолог-трихолог.
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