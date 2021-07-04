Ні апельсиновій кірці! Дієтолог дала схему боротьби з целюлітом і вказала на приховані причини

Ключову роль в патофізіології целюліту грають ослаблені сполучні тканини, збільшені жирові клітини і порушена мікроциркуляція в підшкірному шарі.



Що призводить до таких місцевих змін в підшкірно-жировій клітковині (пжк)?





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1.Порушення мікроциркуляції.



Стан мікроциркуляторного русла безпосередньо пов'язано зі станом великих венозних судин. Зниження м'язової активності і сидячий спосіб життя погіршують венозний відтік, уповільнюють циркуляцію лімфи, що і призводить до зниження метаболізму в пжк, посилення ліпогенезу, і, як наслідок, розвитку целюліту.



Тривала сидяча робота перешкоджає нормальному кровотоку в нижніх кінцівках, викликаючи венозний/лімфатичний застій і пошкодження капілярів.



Відомо, що захворювання вен і лімфатичних судин є у 56% пацієнток з целюлітом.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Порушення венозного відтоку, застій лімфи ведуть до підвищення проникності судинної стінки і виходу плазми в інтерстиціальний (міжклітинний) простір. Виникаючі при цьому набряк в пжк і гіпоксія посилюють порушення мікроциркуляції і ущільнення сполучнотканинних перегородок.



Висновок:

контролюємо достатній рівень фізичної активності щодня;

підключаємо додаткові заходи щодо поліпшення мікроциркуляції: масажі, апаратні процедури, лімфодренажні вправи;

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

за призначенням фахівця курсами пропиваємо лімфодренажні напої і препарати;

проходимо своєчасний медичний контроль і корекцію стану лімфатичної системи і венозного русла.

2.Гормональний дисбаланс.



Синдром домінування естрогенів. Підшкірно-жирова клітковина гормонзалежна і дуже реагує на гормональні дисбаланси. Саме з цієї причини у худеньких дівчат також буває досить виражений целюліт.



Надлишок естрогену підвищує рівень гіалуронової кислоти в дермі, що сприяє збільшенню кількості міжклітинної рідини і перетворенню розчинного колагену в нерозчинний.

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Гормональні зміни в період вагітності та годування теж не рідкість. У 20% випадків целюліт розвивається під час і відразу після вагітності.



Гіпотиреоз, АІТ також посилюють прояви целюліту.