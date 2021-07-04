RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Ні апельсиновій кірці! Дієтолог дала схему боротьби з целюлітом і вказала на приховані причини

Автор: Ольвія Агаркова

Целюліт - естетична проблемма, яка змушує багатьох жінок соромитися роздягатися на пляжі і носити короткі шорти. Але що стоїть за ненависною апельсиновою кіркою і які проблеми вона "прикриває"?

Про це детально розповіла на сторінці в Instagram дієтолог Тіана Фіалкова.

Ключову роль в патофізіології целюліту грають ослаблені сполучні тканини, збільшені жирові клітини і порушена мікроциркуляція в підшкірному шарі.

Що призводить до таких місцевих змін в підшкірно-жировій клітковині (пжк)?



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

1.Порушення мікроциркуляції.

Стан мікроциркуляторного русла безпосередньо пов'язано зі станом великих венозних судин. Зниження м'язової активності і сидячий спосіб життя погіршують венозний відтік, уповільнюють циркуляцію лімфи, що і призводить до зниження метаболізму в пжк, посилення ліпогенезу, і, як наслідок, розвитку целюліту.

Тривала сидяча робота перешкоджає нормальному кровотоку в нижніх кінцівках, викликаючи венозний/лімфатичний застій і пошкодження капілярів.

Відомо, що захворювання вен і лімфатичних судин є у 56% пацієнток з целюлітом.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Порушення венозного відтоку, застій лімфи ведуть до підвищення проникності судинної стінки і виходу плазми в інтерстиціальний (міжклітинний) простір. Виникаючі при цьому набряк в пжк і гіпоксія посилюють порушення мікроциркуляції і ущільнення сполучнотканинних перегородок.

Висновок:

  • контролюємо достатній рівень фізичної активності щодня;
  • підключаємо додаткові заходи щодо поліпшення мікроциркуляції: масажі, апаратні процедури, лімфодренажні вправи;

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • за призначенням фахівця курсами пропиваємо лімфодренажні напої і препарати;
  • проходимо своєчасний медичний контроль і корекцію стану лімфатичної системи і венозного русла.

2.Гормональний дисбаланс.

Синдром домінування естрогенів. Підшкірно-жирова клітковина гормонзалежна і дуже реагує на гормональні дисбаланси. Саме з цієї причини у худеньких дівчат також буває досить виражений целюліт.

Надлишок естрогену підвищує рівень гіалуронової кислоти в дермі, що сприяє збільшенню кількості міжклітинної рідини і перетворенню розчинного колагену в нерозчинний.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Гормональні зміни в період вагітності та годування теж не рідкість. У 20% випадків целюліт розвивається під час і відразу після вагітності.

Гіпотиреоз, АІТ також посилюють прояви целюліту.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Ольга Усенко перерахувала топ-10 помилок на початку схуднення, які заважають домогтися бажаного.

Читайте LITE в Google News
схудненнядієтологкрасота