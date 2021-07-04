Ні апельсиновій кірці! Дієтолог дала схему боротьби з целюлітом і вказала на приховані причини

Целюліт - естетична проблемма, яка змушує багатьох жінок соромитися роздягатися на пляжі і носити короткі шорти. Але що стоїть за ненависною апельсиновою кіркою і які проблеми вона "прикриває"?
Про це детально розповіла на сторінці в Instagram дієтолог Тіана Фіалкова.
Ключову роль в патофізіології целюліту грають ослаблені сполучні тканини, збільшені жирові клітини і порушена мікроциркуляція в підшкірному шарі.
Що призводить до таких місцевих змін в підшкірно-жировій клітковині (пжк)?
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1.Порушення мікроциркуляції.
Стан мікроциркуляторного русла безпосередньо пов'язано зі станом великих венозних судин. Зниження м'язової активності і сидячий спосіб життя погіршують венозний відтік, уповільнюють циркуляцію лімфи, що і призводить до зниження метаболізму в пжк, посилення ліпогенезу, і, як наслідок, розвитку целюліту.
Тривала сидяча робота перешкоджає нормальному кровотоку в нижніх кінцівках, викликаючи венозний/лімфатичний застій і пошкодження капілярів.
Відомо, що захворювання вен і лімфатичних судин є у 56% пацієнток з целюлітом.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Порушення венозного відтоку, застій лімфи ведуть до підвищення проникності судинної стінки і виходу плазми в інтерстиціальний (міжклітинний) простір. Виникаючі при цьому набряк в пжк і гіпоксія посилюють порушення мікроциркуляції і ущільнення сполучнотканинних перегородок.
Висновок:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
2.Гормональний дисбаланс.
Синдром домінування естрогенів. Підшкірно-жирова клітковина гормонзалежна і дуже реагує на гормональні дисбаланси. Саме з цієї причини у худеньких дівчат також буває досить виражений целюліт.
Надлишок естрогену підвищує рівень гіалуронової кислоти в дермі, що сприяє збільшенню кількості міжклітинної рідини і перетворенню розчинного колагену в нерозчинний.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Гормональні зміни в період вагітності та годування теж не рідкість. У 20% випадків целюліт розвивається під час і відразу після вагітності.
Гіпотиреоз, АІТ також посилюють прояви целюліту.
Нагадаємо, що раніше дієтолог Ольга Усенко перерахувала топ-10 помилок на початку схуднення, які заважають домогтися бажаного.